Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли в начале января этого года стала мамой во второй раз. Через 2 месяца после родов актриса снялась в стильной фотосессии и продемонстрировала фигуру после родов.

Одна из самых знаменитых актрис Мерьем Узерли удивила фанатов новой фотосъемкой. Она продемонстрировала фигуру через 2 месяца после родов.

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Мерьем Узерли в новой фотосессии

Звезда "Великолепного века" позировала перед камерой в сером обтягивающем комбинезоне. Он удачно подчеркнул фигуру актрисы. Мерьем не стесняется позировать в таком наряде, ведь восстановила безупречную форму тела.

Сверху актриса накинула клетчатый черно-белый пиджак с разноцветными нашивками. Стильный аутфит она дополнила бежевыми кедами.

Короткие волосы Мерьем Узерли распустила и уложила нежными волнами. На лице она сделала легкий, но удачный макияж. Знаменитость накрасила глаза розовыми тенями и подчеркнула губы блеском в тон.



Мерьем Узерли / Фото из инстаграма Мерьем Узерли



Мерьем Узерли / Фото из инстаграма Мерьем Узерли

Поклонников звезды "Роксоланы" покорила ее новая фотосессия. Об этом они написали в комментариях: