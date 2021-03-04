Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли показала фигуру после родов в стильном костюме
Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли в начале января этого года стала мамой во второй раз. Через 2 месяца после родов актриса снялась в стильной фотосессии и продемонстрировала фигуру после родов.
Источник:инстаграм Мерьем Узерли
Одна из самых знаменитых актрис Мерьем Узерли удивила фанатов новой фотосъемкой. Она продемонстрировала фигуру через 2 месяца после родов.
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Мерьем Узерли в новой фотосессии
Звезда "Великолепного века" позировала перед камерой в сером обтягивающем комбинезоне. Он удачно подчеркнул фигуру актрисы. Мерьем не стесняется позировать в таком наряде, ведь восстановила безупречную форму тела.
Сверху актриса накинула клетчатый черно-белый пиджак с разноцветными нашивками. Стильный аутфит она дополнила бежевыми кедами.
Короткие волосы Мерьем Узерли распустила и уложила нежными волнами. На лице она сделала легкий, но удачный макияж. Знаменитость накрасила глаза розовыми тенями и подчеркнула губы блеском в тон.
Мерьем Узерли / Фото из инстаграма Мерьем Узерли
Мерьем Узерли / Фото из инстаграма Мерьем Узерли
Поклонников звезды "Роксоланы" покорила ее новая фотосессия. Об этом они написали в комментариях:
- Красавица;
- Вы с каждым днем становитесь милее;
- Ты лучшая;
- Красота;
- Наша любимица;
- Как всегда, прекрасна.
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