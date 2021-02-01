Известная актриса Мерьем Узерли в начале января этого года стала мамой во второй раз. Недавно она устроила трогательную фотосессию с двумя дочками и растрогала сеть.

Источник: инстаграм Мерьем Узерли

Звезда знаменитого сериала "Величественный век" Мерьем Узерли родила дочь в начале января этого года. Она активно делится фотографиями с ребенком.

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Фотосессия Мерьем Узерли с дочерьми

Актриса позировала в комнате, сидя на кровати. Для нежной и чувственной фотосъемки она подобрала соответствующий наряд. Мерьем Узерли предстала перед камерой в коротком молочном платье-сарафане с рюшами, кружевами и бантами.

Короткие волосы звезда распустила и выровняла. На лице она сделала легкий макияж, подчеркнув глаза стрелками, и накрасив губы нюдовим блеском.

На руках молодая мама держала новорожденную дочь Лили, которую одела в бело-розовое боди с принтом. Возле Мерьем и Лили позировала и старшая дочь Лара, которая нежно смотрела на сестренку и обнимала ее. Актриса скрывает лицо малыша, поэтому на фото она прикрыла его емоджи в виде сердца.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Первая фотосессия звездной мамочки и ее дочерей изрядно тронула сеть. Об этом сторонники Мерьем Узерли написали в комментариях: