Первая фотосессия новорожденной: Мерьем Узерли растрогала сеть кадрами с дочерьми
Известная актриса Мерьем Узерли в начале января этого года стала мамой во второй раз. Недавно она устроила трогательную фотосессию с двумя дочками и растрогала сеть.
Источник: инстаграм Мерьем Узерли
Звезда знаменитого сериала "Величественный век" Мерьем Узерли родила дочь в начале января этого года. Она активно делится фотографиями с ребенком.
Смотрите также Супермодель Летиция Каста беременна в четвертый раз: красноречивое фото
Фотосессия Мерьем Узерли с дочерьми
Актриса позировала в комнате, сидя на кровати. Для нежной и чувственной фотосъемки она подобрала соответствующий наряд. Мерьем Узерли предстала перед камерой в коротком молочном платье-сарафане с рюшами, кружевами и бантами.
Короткие волосы звезда распустила и выровняла. На лице она сделала легкий макияж, подчеркнув глаза стрелками, и накрасив губы нюдовим блеском.
На руках молодая мама держала новорожденную дочь Лили, которую одела в бело-розовое боди с принтом. Возле Мерьем и Лили позировала и старшая дочь Лара, которая нежно смотрела на сестренку и обнимала ее. Актриса скрывает лицо малыша, поэтому на фото она прикрыла его емоджи в виде сердца.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
Первая фотосессия звездной мамочки и ее дочерей изрядно тронула сеть. Об этом сторонники Мерьем Узерли написали в комментариях:
- Поздравляем с рождением малыша, как замечательно;
- Красивая, замечательная, милая;
- Так прекрасно! Спасибо, что делишься этим с нами,
- Так мило улыбаешься;
- Большого вам счастья;
- Очень нежные фото! Чудесные дети;
- Счастья вам и маленькому сокровищу.
Поделиться новостью