Зірка серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі на початку січня цього року стала мамою вдруге. За 2 місяці після пологів акторка знялась у стильній фотосесії та продемонструвала фігуру після пологів.

Одна з найзнаменитіших акторок Мер'єм Узерлі здивувала фанатів новою фотозйомкою. Вона продемонструвала фігуру через 2 місяці після пологів.

До слова Перша фотосесія новонародженої: Мер'єм Узерлі розчулила мережу кадрами з доньками

Мер'єм Узерлі у новій фотосесії

Зірка "Величного століття" позувала перед камерою в сірому обтислому комбінезоні. Він вдало підкреслив фігуру акторки. Мер'єм не соромиться позувати в такому вбранні, адже відновила бездоганну форму тіла.

Зверху акторка накинула клітчастий чорно-білий піджак з різнобарвними нашивками. Стильний аутфіт вона доповнила бежевими кедами.

Коротке волосся Мер'єм Узерлі розпустила та вклала ніжними хвильками. На обличчі вона зробила легкий, але вдалий макіяж. Знаменитість нафарбувала очі рожевими тінями й підкреслила губи блиском у тон.



Мер'єм Узерлі / Фото з інстаграму Мер'єм Узерлі



Мер'єм Узерлі / Фото з інстаграму Мер'єм Узерлі

Шанувальників зірки "Роксолани" підкорила її нова фотосесія. Про це вони написали в коментарях: