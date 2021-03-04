Зірка "Величного століття" Мер'єм Узерлі показала фігуру після пологів у стильному костюмі
Зірка серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі на початку січня цього року стала мамою вдруге. За 2 місяці після пологів акторка знялась у стильній фотосесії та продемонструвала фігуру після пологів.
Джерело:інстаграм Мер'єм Узерлі
Одна з найзнаменитіших акторок Мер'єм Узерлі здивувала фанатів новою фотозйомкою. Вона продемонструвала фігуру через 2 місяці після пологів.
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Мер'єм Узерлі у новій фотосесії
Зірка "Величного століття" позувала перед камерою в сірому обтислому комбінезоні. Він вдало підкреслив фігуру акторки. Мер'єм не соромиться позувати в такому вбранні, адже відновила бездоганну форму тіла.
Зверху акторка накинула клітчастий чорно-білий піджак з різнобарвними нашивками. Стильний аутфіт вона доповнила бежевими кедами.
Коротке волосся Мер'єм Узерлі розпустила та вклала ніжними хвильками. На обличчі вона зробила легкий, але вдалий макіяж. Знаменитість нафарбувала очі рожевими тінями й підкреслила губи блиском у тон.
Мер'єм Узерлі / Фото з інстаграму Мер'єм Узерлі
Мер'єм Узерлі / Фото з інстаграму Мер'єм Узерлі
Шанувальників зірки "Роксолани" підкорила її нова фотосесія. Про це вони написали в коментарях:
- Красуня;
- Ви з кожнем днем стаєте милішою;
- Ти найкраща;
- Краса;
- Наша улюблениця;
- Як завжди прекрасна.
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