Меняла ли размер губ: Надя Дорофеева ответила на упреки хейтеров
Источник:ЖИЛ
Известная украинская певица Надя Дорофеева ответила на разнообразные упреки хейтеров относительно ее внешнего вида. Она заметила, что никогда не прибегала к уколам красоты и призналась, что всегда была худощавой.
Популярная украинская певица Надя Дорофеева получает много комплиментов в свою сторону, однако часто сталкивается с негативными комментариями хейтеров. На днях она ответила на их упреки и развеяла миф о том, что меняла размер губ.
Читайте также Владимир Дантес в одних шортах вышел на первый снег: курьезная реакция сети
Надя Дорофеева ответила на критику
Один из хейтеров исполнительницы упрекнул знаменитость за то, что она "неудачно сделала губы". Однако певица опровергла мнение о том, что когда-либо прибегала к бьюти-инъекциям.
Я хочу официально сказать, что никогда ничего не делала. И зубы у меня не виниры,
– подчеркнула Надя Дорофеева.
Надя Дорофеева / Фото из инстаграма Нади Дорофеевой
Также знаменитость ответила на упрек, что она слишком худая. "Я люблю картошку, я люблю котлетки. Я всегда была худенькой. Это чистой воды буллинг", – поделилась артистка.
Как другие звезды относятся к процедурам омоложения
- Евгения Власова не прибегала ни к каким бьюти-инъекциям, но заверила, что ее молодой вид – результат ухода за собой. В то же время певица не исключает, что в будущем может изменить свое мнение.
- Ольга Сумская рассказывала, что когда-то прибегала к таким процедурам. Однако этот опыт она запомнила как негативный. Актрисе казалось, что после инъекций она имела агрессивный вид.
- Jerry Heil признавалась, что сначала негативно реагировала на неестественные способы омоложения. Впрочем, она не отвергает мысль, что с возрастом изменит к этому отношение.
- Слава Каминская часто прибегает к косметическим процедурам. Недавно она показывала, как колола ботокс в лоб и корректировала контур губ.
- Оля Полякова рассказывала, что колет ботокс в лоб с 23 лет. Однако других инъекций она старается избегать, а взамен делает массажи.