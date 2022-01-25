Меня трясло, – Злата Огневич вспомнила, как ей отказали вызвать полицию из-за преследователя

После успешного заявления в полицию на мужчину, который угрожал убийством, Злата Огневич вспомнила другой случай преследования. Тогда она не смогла вызвать полицию.

Известная украинская певица Злата Огневич не впервые сталкивается с преследованиями фанатов. На днях она поделилась, как не смогла защититься от преследователя.

К слову Злата Огневич заявила в полицию заявление на мужчину, который обещал ее "завалить"

Случай преследования Златы Огневич

Певица рассказала, что накануне Нового года, 31 декабря, она подверглась преследованиям мужчиной на улице. Звезда не уточнила, был ли это тот же самый мужчина, на которого она уже написала заявление.

Убегая, Злата Огневич забежала в холл одного из киевских фитнес-клубов и попросила о помощи, в которой ей отказали.

Меня трясло от шока, я умоляла их вызвать полицию, помочь мне. Но никто из охраны клуба этого не сделал. У них распоряжение или что-то там еще... когда же я сама попыталась это сделать – охрана клуба меня попросила вызвать полицию в соседний дом, но не по адресу,

– поделилась артистка.

"Получается, репутация спортивного клуба стоит дороже безопасности человека, который просит о помощи. Люди! А вам вообще нормально в таком мире живется?"– написала она.



Злата Огневич / Фото из инстаграма звезды

Сейчас Злата Огневич борется с мужчиной, который преследует ее уже около 3 лет:

24 января она обратилась к Виталию Кличко, всем юристам, правоохранительным органам и президенту Зеленскому с просьбой защитить ее от преследователя. Мужчина накануне в очередной раз пригрозил убийством не только Злате, но и ее отцу.

Певица рассказывала, что все попытки ее и ее семьи обратиться в полицию были тщетными. Но она еще раз подала заявление.

После публичной огласки это сработало: дело было открыто, а уже 25 января мужчину задержали в Киеве и объявили подозрение.

Текст публикации Златы Огневич

Лучшая защита – это нападение!

Но девочек такому не учат в детстве. Обычно, это прерогатива мужчин – они борются за территорию и свое место под солнцем с раннего детства, пока девочки (по большей части) играют в куклы и вяжут бантики.

Мир уже давно не нуждается в принцессах, а вот принцессы все еще нуждаются в принцах. Пожалуй.

А я считаю, что мир нуждается в сильных женщинах, с чувством собственного достоинства. Вот знаете, такого достоинства, на которое можно опереться, как на незыблемую базу. Даже когда вокруг все рушится и летит к черту. Много событий последнего года, времени – ну просто суперсильно укрепили мою базу.

Так что же насчет защиты? А вот одна история. 31 декабря 2021 года (о, да... этих преследований было много, слишком много. Даже для меня – сильной девочки), в день, когда меня преследовал на улице субъект мужского пола, я забежала в холл GYMMAXX (фитнес-клуб, я даже когда-то была их клиентом). Буду здесь объективной – да, это действительно хороший клуб... но его клиентом я вряд ли теперь буду.

Меня трясло от шока, я умоляла их вызвать полицию, помочь мне. Но никто из охраны клуба этого не сделал. У них распоряжение или что-то там еще... когда же я сама попыталась это сделать – охрана клуба меня попросила вызвать полицию в соседний дом, но не по адресу. Получается, репутация спортивного клуба стоит дороже безопасности человека, который просит о помощи. Люди! А вам вообще нормально в таком мире живется?

Лично мне – нет.

P.S. Женщина – это не всегда про силу, но если нужно, она может стать очень сильной и способной защитить себя.