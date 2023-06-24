Ой, а что такое, – MELOVIN прокомментировал желание предательницы Тодоренко приехать в Одессу

На днях украинская телеведущая Регина Тодоренко, долгое время живущая в Москве и избегающая вопросов о войне в Украине, взбудоражила сеть своим желанием приехать в Одессу. Артистка опубликовала архивное фото с Дерибасовской и заявила, что охотно посетила бы родной город.

Певец MELOVIN, являющийся земляком телеведущей, высказался о возвращении предательнице в Украину. Об этом музыкант рассказал в интервью 24 Канала.

Это интересно Остались бы чувства, - Дантес признался, пошел ли бы на свадьбу к Дорофеевой с Кацуриным

Что MELOVIN думает о приезде Тодоренко в Одессу

Украинский артист убежден, что телеведущая четко дала понять, чью сторону в войне она поддерживает, поэтому в Украине ее никто не ждет.

Ой, а что такое? Соскучилась? Почему так резко? Разбирать гардероб, пока убивали одесситов, ей было ок. А теперь почему-то вспомнила о доме. Ну, собираться она может. Но очень надеюсь, что возвращения не будет. Она выбрала сторону. И выбрала себе родину. В войну или ты с нами, или ты с врагом. Она гражданка России? Сейчас таким пересечь границы невозможно, к счастью,

– сказал исполнитель.

К слову, в сентябре 2022 года Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против Регины Тодоренко и ряда других певиц и ведущих. Под санкциям также оказались Ани Лорак, Таисия Повалий, Оксана Марченко и другие звезды, поддерживающие широкомасштабную войну в Украине.

Как украинские звезды реагируют на высказывания Регины Тодоренко в сети