Ой, а что такое, – MELOVIN прокомментировал желание предательницы Тодоренко приехать в Одессу
На днях украинская телеведущая Регина Тодоренко, долгое время живущая в Москве и избегающая вопросов о войне в Украине, взбудоражила сеть своим желанием приехать в Одессу. Артистка опубликовала архивное фото с Дерибасовской и заявила, что охотно посетила бы родной город.
Певец MELOVIN, являющийся земляком телеведущей, высказался о возвращении предательнице в Украину. Об этом музыкант рассказал в интервью 24 Канала.
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Что MELOVIN думает о приезде Тодоренко в Одессу
Украинский артист убежден, что телеведущая четко дала понять, чью сторону в войне она поддерживает, поэтому в Украине ее никто не ждет.
Ой, а что такое? Соскучилась? Почему так резко? Разбирать гардероб, пока убивали одесситов, ей было ок. А теперь почему-то вспомнила о доме. Ну, собираться она может. Но очень надеюсь, что возвращения не будет. Она выбрала сторону. И выбрала себе родину. В войну или ты с нами, или ты с врагом. Она гражданка России? Сейчас таким пересечь границы невозможно, к счастью,
– сказал исполнитель.
К слову, в сентябре 2022 года Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против Регины Тодоренко и ряда других певиц и ведущих. Под санкциям также оказались Ани Лорак, Таисия Повалий, Оксана Марченко и другие звезды, поддерживающие широкомасштабную войну в Украине.
Как украинские звезды реагируют на высказывания Регины Тодоренко в сети
- Светлана Тарабарова, 15 лет дружившая с телеведущей, рассказала, что не хочет ни осуждать, ни защищать артистку, ведь не знает, как комментировать ее молчание и карьеру в Москве. К тому же певица призналась, что до сих пор считает Регину своей подругой, но сильно на нее обижена.
- Андрей Бедняков честно ответил, что не надеялся, что Тодоренко выскажет свою позицию относительно войны в Украине, поэтому очень не расстроился из-за игнорирования ею войны.
- Анатолий Анатолич отметил, что молчание украинки Регины Тодоренко – значительно хуже, чем "визги Баскова или Канделаки", поскольку своим умолчанием страшных событий в Украине телеведущая наталкивает своих подписчиков на мысль, что украинцы преувеличивают ужасы войны.