MELOVIN выпустил первую песню в дуэте с девушкой: атмосферный клип на трек "Таємний знак"

Эпатажный MELOVIN представил первую дуэтную песню. Участник "Танцев со звездами" спел с Дианой Горбяк, известной как Sowa. Их трек вышел на украинском языке и получил название "Таємний знак".

Премьера клипа на украиноязычную песню "Таємний знак" состоялась в пятницу, 24 сентября. В нем MELOVIN появился в новом эпатажном образе – с каре и челкой.

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Видео снимали в живописных локациях Западной Украины – на озере Синевир и возле водопада Шипот. В кадре появились не только участник Евровидения-2018 и молодая артистка Sowa, но и якобы люди с нарушением слуха. Под прицелом камер они общались на языке жестов.

Режиссером клипа стал известный в Украине Тарас Голубков, тогда как сам MELOVIN выступил генеральным продюсером.



MELOVIN и Sowa в клипе на песню "Таємний знак" | Фото из инстаграма певца

"Таємний знак" – это композиция-диалог между двумя людьми, который должны знать только они. Если эти двое выносят все напоказ, магия теряется, и они становятся заложниками общества", – информирует пресс-служба певца.

Примечательно, что в новом клипе MELOVIN снялась его партнерша по "Танцам со звездами" , которую беспощадно раскритиковала профессиональная танцовщица Илона Гвоздева.

MELOVIN, SOWA – Таємний знак: смотрите видео онлайн

В комментариях фаны MELOVIN засыпают комплиментами не только его, но и невероятно красивую украинскую природу:

"Хорошая лирическая песня и красивый клип, дуэт удался. Природа фантастическая, мистическая. Есть в Украине интересные места, которые очаровывают";

"Это безумно красивая работа, которую смотришь с восхищением! Моменты с людьми, которые переводили на язык жестов, просто разбивают сердце";

"У меня мурашки, это завораживает";

"Невероятно красивый клип. Песня просто фантастическая, нежная, трогательная";

"Мне так нравится, что Мел всегда разный. Никогда не знаешь, чего ждать, всегда получается максимально неожиданно и интересно".

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