У MELOVIN, как и у большинства творческих личностей, на карантине едва не поехала крыша. Ему было тяжело без публики, аплодисментов и концертов. Певец загнал себя в тупик так, что "добивался" наркотиками. Во время локдауна он впервые в жизни попробовал фен, грибы и часто курил "траву".

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Я впервые это скажу. Один раз я пробовал фен, я пробовал грибы, каннабис. Мне было очень стремно... это чтобы как-то убить свое сознание от того, что ничего не можешь делать, нет концертов,

– признается MELOVIN.

Однако после всех этих экспериментов певец "стал бешеным противником" всех запрещенных веществ. Более того, он откровенно презирает людей, употребляющих наркотики. Сейчас в его окружении нет любителей марихуаны, а если появятся, то MELOVIN скажет им "пока".

"Это очень плохо, безумно не горжусь этим всем. Так можно убить свое "я", потерять себя. Поэтому принял решение: "Ну, я попробовал – листаем дальше". Это не приводит ни к чему хорошему. Это ужасно", – завершил певец.

К слову, от алкоголя MELOVIN не отказался и отказываться не собирается. Танцовщица Илона Гвоздева даже рассказывала, что на одну из репетиций артист приходил пьяный.

MELOVIN на концерте после карантина / Фото из инстаграма певца