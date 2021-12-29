У MELOVIN, як і в більшості творчих особистостей, на карантині ледь не поїхав дах. Йому було важко без публіки, оплесків і концертів. Співак загнав себе у глухий кут так, що "добивався" наркотиками. Під час локдауну він вперше в житті спробував фен, гриби та часто курив "траву".

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Я вперше це скажу. Один раз я пробував фен, я пробував гриби, канабіс. Мені було дуже стрьомно… Це аби якось убити свою свідомість від того, що нічого не можеш робити, немає концертів,

– зізнається MELOVIN.

Однак після всіх цих експериментів співак "став шаленим противником" усіх заборонених речовин. Ба більше, він відверто зневажає людей, які вживають наркотики. Зараз у його оточенні немає любителів марихуани, а якщо з'являться, то MELOVIN скаже їм "бувай".

"Це дуже погано, шалено не пишаюся цим усім. Так можна вбити своє "я", втратити себе. Тому прийняв рішення: "Ну, я спробував – гортаємо далі". Це не приводить ні до чого хорошого. Це жахливо", – завершив співак.

До слова, від алкоголю MELOVIN не відмовився і відмовлятися не збирається. Танцівниця Ілона Гвоздьова навіть розповідала, що на одну з репетицій артист приходив п'яний.

MELOVIN на концерті після карантину / Фото з інстаграму співака