Нашлось что-то хорошее среди г*вна, – MELOVIN выругался о Нацотборе Евровидения-2023
Источник:Ксения Куприненко
Как выяснилось, на сольнике в Киеве 18 декабря MELOVIN резко прокомментировал Нацотбор. Победителей группу TVORCHI он назвал достойными, а вот всех остальных унизил.
Певец MELOVIN никогда не подбирает слова и часто отмечается скандальными комментариями. Со сцены перед большой аудиторией фанатов он намекнул, что все финалисты Нацотбора Евровидения-2023 не умеют петь, а TVORCHI – лучшие среди худших.
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MELOVIN унизил финалистов Нацотбора
Хочу вспомнить Нацотбор. Во-первых, поздравляю группу TVORCHI. Это очень достойно. Рената Литвинова на какой-то премии сказала прикольную фразу: "Среди всего этого г*вна что-то хорошее нашлось". У нас все думают, что они умеют петь,
– резко заявил певец со сцены.
После этих слов он исполнил трек Wonder, с которым подавался на Национальный отбор Евровидения-2017. Тогда MELOVIN проиграл группе O.Torvald, а через год представил Украину на конкурсе в Лиссабоне. На Евровидении-2018 артист занял 17 место и прокомментировал это так: "Все очень даже за*бись".
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Напомним, в шоу-бизе в основном удовлетворены победой TVORCHI на Нацотборе Евровидения, однако:
- Настя Приходько ни с того ни с сего "попустила" группу и предрекла ей 15 место в финале в Ливерпуле. "Ох эти заигрывания с Европой. Жаль группу", – почему-то прокомментировала певица;
- занявшая второе место Марина KRUTЬ вообще жаловалась на TVORCHI Суспильному, потому что в живом выступлении звучал дабл основного вокала Джеффри Кенни, а их трек Heart of Steel издавал лейбл Believe, продолжающий работать в России. Однако музыкальный продюсер и команда не считают, что это повод для дисквалификации, так что у певицы больше нет претензий.