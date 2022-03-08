MELOVIN в результате войны выехал во Львов, где записал видео на новую песню "Не зволікай"

Украинский певец MELOVIN во время войны не потерял боевой дух и выпустил мощный трек. Находясь во Львовской области, он записал видео на новую песню.

Известный украинский артист MELOVIN рассказал, как узнал войну. Он признался, что бодрствовал всю ночь, поэтому одним из первых услышал взрывы.

Читайте также "Стреляет не оружие, стреляет человек": ONUKA написала пророческие слова в песне 2017 года

Как MELOVIN узнал о войне

В ночь с 23-го на 24 февраля я не спал. Я открыл подарок от моих фанатов, и собирал большой Lego рояль всю ночь. Первый взрыв я услышал 1:53 и написал об этом в чате своей команды! Меня успокоили, но никто этому не придал значения. В 5:57 второй взрыв, от которого начали дрожать окна! Ряд сильных взрывов и громкий свист!

– рассказал певец.

Уже в этот раз его команда услышала взрывы и прочитали в новостях о том, что Россия цинично вторглась на территорию Украины, называя это так называемой "миротворческой миссией".

"Но это ложь! Нас не от кого защищать и спасать! Но нет, уже есть! От агрессии России! Под утро мы начали быстро собирать свои вещи. Забрал с собой своего кота, и в 8 утра выехали во Львов! То, что мы видели на улице не укладывалось у нас в голове! Люди были в панике, тысячи машин, многокилометровые пробки, очереди, чтобы заправить машину", – рассказал MELOVIN.

Я русскоязычный человек, родился в Одессе, учился в украинской школе! Меня никто не притесняет! Я люблю свою страну! И мне не нужен Путинский "мирный" режим. Он убивает своих друзей и мою нацию!

– добавил исполнитель.



MELOVIN / Фото прессслужбы

Новая песня MELOVIN

Знаменитость переехал во Львовскую область. Там он снял видео на новую песню "Не медли". Цель артист должен поднять дух народа.

MELOVIN – "Не медли": смотрите видео онлайн

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!