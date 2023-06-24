Каждый артист имеет свободу, – что MELOVIN думает о русскоязычных треках и их переводе

Сегодня многие певцы переводят свои самые популярные русскоязычные треки на украинский. Однако существует группа исполнителей, которые убеждены, что не нужно этого делать. Свое мнение относительно этой инициативы также объяснил MELOVIN.

К тому же артист высказался о русском языке в быту украинцев в современных реалиях. Об этом певец рассказал в интервью 24 Канала.

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MELOVIN о русском языке

Певец убежден, что каждый артист может сам выбирать, хочет ли он переводить свой старый репертуар. По мнению исполнителя, важно, чтобы русский язык больше не звучал на сцене и эфирах.

Каждый артист имеет свободу решить этот вопрос по-своему. Кто отказывается от старого репертуара, кто переводит. Главное, что русского в эфирах и на сцене сейчас нет,

– выразился певец.

Также артист считает, что теперь защищать русский язык в Украине значит сознательно делать кому-то больно.

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