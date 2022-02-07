MELOVIN пришел на светское мероприятие со своей эпатажной девушкой: с кем встречается певец

24-летний певец MELOVIN больше не одинок, он нашел свою любовь. Несколько недель назад бисексуал начал встречается с партнершей по "Танцам со звездами" Лизой Русиной, с которой ему приписывали роман.

Вдвоем они пришли на светскую вечеринку по случаю старта 12 сезона "Голоса страны". MELOVIN и Лиза Русина нежно обнимались на глазах у звездного бомонда, а Екатерине Осадчей рассказали, что недавно стали парой.

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Как MELOVIN начал встречаться с Лизой Русиной

Их роман закрутился в январе, после отдыха Лизы на Шри-Ланке. Оказывается, путевку на райский остров девушке подарил именно MELOVIN. Так, она первой призналась в своих чувствах, правда, в смс-ке.

Все началось с сообщений, когда ты пишешь: "Ты такая классная, добрая, все окей. Успокаиваешь ее. Потом она пишет: "Я тебя люблю". И я такой, что сейчас творится,

– поделился певец.

MELOVIN об отношениях и интиме с Лизой Русиной

, что на Шри-Ланке Лиза Русина праздновала свой день рождения. MELOVIN поздравил ее публично , а через персонал отеля передал пирожное с надписью Happy Birthday Ms Rusina – "С днем рождения, госпожа Русина".

Из инстаграма звезд видно, что они много времени проводят вместе. MELOVIN уверяет, что с Лизой у них все серьезно. Он не фанат "открытых отношений", поэтому интрижки на стороне – для него табу.

Если мне нравится человек, я с ним до конца, насколько это возможно,

– взвыл артист Осадчей.

Интересно, что Лизу Русину отнюдь не смущает бисексуальность любимого. Она "не против экспериментов, но знает, что MELOVIN без ума от нее и от ее тела. Так, 24-летний певец на всю страну намекнул на интимную близость с танцовщицей, платоническая любовь – это не про них.

"Мне кажется, когда есть платоническая любовь, то тебя не вдохновляет тело человека. А тело Лизы меня очень вдохновляет, и не только", – интригующе добавил MELOVIN.

MELOVIN с Лизой Русиной / Фото из инстаграма певца

Что известно о предыдущих отношениях MELOVIN