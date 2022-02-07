MELOVIN пришел на светское мероприятие со своей эпатажной девушкой: с кем встречается певец
Источник:"Светская жизнь"
24-летний певец MELOVIN больше не одинок, он нашел свою любовь. Несколько недель назад бисексуал начал встречается с партнершей по "Танцам со звездами" Лизой Русиной, с которой ему приписывали роман.
Вдвоем они пришли на светскую вечеринку по случаю старта 12 сезона "Голоса страны". MELOVIN и Лиза Русина нежно обнимались на глазах у звездного бомонда, а Екатерине Осадчей рассказали, что недавно стали парой.
Читайте также "Пора дать дорогу молодым": Илона Гвоздева отказалась от очередного танцевального шоу
Как MELOVIN начал встречаться с Лизой Русиной
Их роман закрутился в январе, после отдыха Лизы на Шри-Ланке. Оказывается, путевку на райский остров девушке подарил именно MELOVIN. Так, она первой призналась в своих чувствах, правда, в смс-ке.
Все началось с сообщений, когда ты пишешь: "Ты такая классная, добрая, все окей. Успокаиваешь ее. Потом она пишет: "Я тебя люблю". И я такой, что сейчас творится,
– поделился певец.
MELOVIN об отношениях и интиме с Лизой Русиной
Из инстаграма звезд видно, что они много времени проводят вместе. MELOVIN уверяет, что с Лизой у них все серьезно. Он не фанат "открытых отношений", поэтому интрижки на стороне – для него табу.
Если мне нравится человек, я с ним до конца, насколько это возможно,
– взвыл артист Осадчей.
Интересно, что Лизу Русину отнюдь не смущает бисексуальность любимого. Она "не против экспериментов, но знает, что MELOVIN без ума от нее и от ее тела. Так, 24-летний певец на всю страну намекнул на интимную близость с танцовщицей, платоническая любовь – это не про них.
"Мне кажется, когда есть платоническая любовь, то тебя не вдохновляет тело человека. А тело Лизы меня очень вдохновляет, и не только", – интригующе добавил MELOVIN.
MELOVIN с Лизой Русиной / Фото из инстаграма певца
Что известно о предыдущих отношениях MELOVIN
- В июле 2021 года певец совершил каминг-аут. Свою бисексуальность он показал на сцене фестиваля Atlas Weekend – "смачно" поцеловал сначала девушку, а потом парня.
- В сентябре он признался, что 6 лет встречался с парнем. Юноши не говорили о своих отношениях даже своим родителям, родные считали их друзьями и ни о чем не догадывались. Однако в начале 2021 года пара разошлась из-за кризиса в отношениях.
- Интересно, что первый секс MELOVIN имел в 2020 году, когда ему было 23.