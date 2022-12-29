Спасибо, что жив, – MELOVIN попал в серьезное ДТП и показал фото аварии
Источник:MELOVIN
Украинский певец MELOVIN попал в ДТП в столице. Он ехал в такси за новогодними подарками родным.
Украинский артист MELOVIN (Константин Бочаров), недавно перепел хит Аллы Пугачевой, поделился неприятным событием в своих социальных сетях. Он попал в ДТП в Киеве.
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MELOVIN попал в ДТП
Исполнитель рассказал, что ехал в такси, чтобы приобрести подарки родным и игрушки на елку. Но в какой-то момент бус врезался в авто. Это приключение MELOVIN назвал своим "вторым днем рождения". Артист отделался легкими травмами – головы и колени.
Всем брют за мой счет. И такие поездки на такси бывают. Бусик врезался в нас у эпика, ехал покупать подарки и игрушки на елку. Болит голова, болит колено, водитель крепкого здоровья, бывает все, хорошо живые. PS. Куплю игрушки уже в Одессе. Спасибо Вселенной, что жив,
– поделился MELOVIN.
Певец также поделился фотографиями из города события. Из кадров видно, что бус врезался и повредил сторону машины поближе к капоту.
MELOVIN попал в аварию / Фото из соцсетей артиста
MELOVIN попал в аварию / Фото из соцсетей артиста
Отметим, что за последние несколько месяцев об аварии также признавалась МамаРика. Она рассказывала, что авто впереди резко затормозило, из-за чего произошло столкновение. Но небольшая скорость помогла обойтись без последствий.