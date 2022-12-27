"Гори спокійно, русня": MELOVIN мощно перепел хит Пугачевой "Живи спокойно, страна"

На концерте в Киеве MELOVIN добавил в свой репертуар переделанный хит Аллы Пугачевой "Живи спокойно, страна". В нем он потроллил россиян, готовящихся к так называемой "спецоперации" в Украине.

Недавно, 18 декабря, MELOVIN дал свой первый за 2022 год концерт в Киеве, который попытались сорвать, потому что он бисексуал. Только сейчас певец опубликовал в инстаграме видео одного из номеров, в котором перепел русскоязычный трек Аллы Пугачевой – с "живи спокойно, страна" на "гори спокійно, русня".

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MELOVIN потроллил россиян песней Пугачевой

"Ти будеш гарним добривом для нас. Якщо на наші землі знов положиш глаз, то знай: тебе тут вб'ють, в полон тут не візьмуть, а твоє тіло в "рашку" не візьмуть. Ти був ніким, а лишишся у нас. Під сльози вякнеш: "А хто ж бомбив бомбас?" А я щас покажу, як наші ЗСУ *башать тут таку як ти русню. Гори спокійно, русня. "Спецоперація" така. Тепер і ти потерпи. Ну ізвіні, ну ізвіні" – спел артист в Киеве.

Спасибо нашим Вооруженным Силам Украины за возможность продолжать свое дело! На своем музыкальном и культурном фронте мы сделаем все, чтобы вы и дальше получали необходимое для победы,

– прокомментировал MELOVIN в сети.

Он также добавил, что часть заработанных денег передал на беспилотник для 1-й отдельной бригады имени Ивана Богуна.

Напомним, песню "Живи спокойно, страна" Алла Пугачева выпустила как насмешку над публикой и журналистами, которые перемывали ей косточки на первых полосах и сунули нос в личную жизнь. Сейчас же в России ее считают предательницей, ведь спецоперацию Кремля она не поддерживает, но и за Украину открыто не выступает. Раньше Пугачева называла русских рабами и "присаживала" пропагандистов – Никиту Михалкова и Соловьева.