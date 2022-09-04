Если все шесть месяцев в Израиле Алла Пугачева молчала о войне, то в россии доказала, что на стороне добра. Лишь недавно она вернулась в Москву, а уже "прошлась" по танцующим под дудку кремля.

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Как Алла Пугачева присадила пропагандиста Михалкова

В своем инстаграм-профиле с 3,3-миллионной аудиторией Пугачева опубликовала фрагмент из фильма Михалкова "Раба любви", где главная героиня говорит преследующим ее мужчинам: "Господа, вы звери. Господа, вы будете прокляты своей страной".

Прекрасный фильм. Прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?

– остро прокомментировала Алла Пугачева в подписи к видео.

Напомним, ранее Алла Пугачева поставила на место продажного владимира соловьева, который то осуждал ее за бегство из россии, то приписывал предательство, потому что артистка якобы зарабатывала деньги за поддержку "разнообразных политических кандидатов".

"Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства", – написала Пугачева в своем инстаграме.