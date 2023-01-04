Самый ссыкливый грузин, – Анатолич "прошелся" по Меладзе после оправданий за "Героям слава"

На новогоднем корпоративе в Дубае Валерий Меладзе ответил "Героям слава" на обращение фана, а после огласки попытался отмыться, назвав войну конфликтом, а украинцев и россиян – "близкими народами". Это возмутило Анатолия Анатолича.

Валерий Меладзе испугался, что в России его могут лишить народных званий и признать "иноагентом", поэтому быстро перекрасился и "запел" о тяжести, горе и согласии между любимыми народами. Украинский шоумен Анатолий Анатолич считает, что артист все понимает, просо трус.

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Анатолич назвал Меладзе "самым ссыкливым грузином"

Быть Валерой Меладзе – это называть войну конфликтом, антагонизмом или даже спецоперацией. Я, как и Валера, не хочу никого ненавидеть, просто презираю тех, кто не тот, кем хочет казаться. Валера – самый ссыкливый грузин, которого я знаю,

– заявил Анатолич Анатолич.

"Повторяюсь. Молчание звезд такого масштаба, которых знают в каждом мухосранске России – это еще один плюсик в великую ложь "все не так однозначно". Потому что если бы у "хахлов" там реально война была, то Валера, Вася, Настя, Регина не молчали бы. Он же там всех знает. А так Валера, Жанна, Аня, Артур молчат, значит действительно "не так однозначно", – добавил шоумен в сторис, намекнув на Басту, Регину Тодоренко, MARUV, Жанну Бадоеву и других украинских селебрити, которые популярны в России.

Анатолий Анатолич "прошёлся" по Меладзе / Фото из инстаграм-сторис ведущего

Анатолий Анатолич заявил, что теперь песни Валерия Меладзе "идут нах*й" из его жизни", и посоветовал сделать выбор каждому украинцу: "Его музыка из Spotify не исчезнет. А исчезнет ли она из вашего пространства, это уже решать вам".