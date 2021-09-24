Меган Маркл и принц Гарри прибыли на деловую встречу в Нью-Йорке: фото пары
Источник:твитер Линды Томас-Гринфилд
Принц Гарри и Меган Маркл продолжают тур по Нью-Йорку. В четверг, 23 сентября, супруги пришли к представительнице США при ООН Линде Томас-Гринфилд. Меган предстала на встрече в стильном пальто.
23 сентября супруги принца Гарри и Меган Маркл отправились в Нью-Йорк, где впервые вместе появились на публике чуть ли не через год. Их насыщенные рабочие дни в городе продолжаются.
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Деловая встреча Меган и Гарри
Днем принц Гарри и Меган Маркл посетили частную встречу с представительницей США при ООН Линдой Томас-Гринфилд. Они обсудили вопросы расовой дискриминации, ментального здоровья населения, а также беседовали о жизни мира после пандемии коронавируса.
Линда Томас-Гринфилд, принц Гарри и Меган Маркл / Фото из твиттера Томас-Гринфилд
Образ Меган Маркл
После встречи с мэром Нью-Йорка жена принца Гарри частично изменила свой look. На этот раз она предстала в черной водолазке и юбке-карандаше длины миди. Сверху Маркл надела стильное пальто цвета кэмел.
Меган дополнила образ темной сумочкой, туфлями-лодочками и массивным золотым браслетом. Прическа и макияж остались такие же – низкий пучок и smokey eyes.
Линда Томас-Гринфилд, принц Гарри и Меган Маркл / Фото из твиттера Томас-Гринфилд
Выходы Меган и Гарри в Нью-Йорке
- Супруги уже встретилось с мэром Нью-Йорка Биллом де Блазио, его женой и сыном, а также губернатором штата Кэти Хокул во Всемирном торговом центре 1.
- В субботу Меган Маркл и принца Гарри ждет выступление на концерте Global Citizen Live с участием многих знаменитостей в Центральном парке. Свою речь пара посвятит доступу людей к вакцине от коронавируса.