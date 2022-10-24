Погода в Калифорнии позволяет показывать стильные летние аутфиты. На днях Меган Маркл решила показать повседневный образ во время шопинга.

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Повседневный look Меган Маркл

Жена принца Гарри надела на прогулку комбинезон темно-зеленого цвета от бренда Malia Mills. Стоимость такого наряда составляет 600 долларов. Соединила его с сандалями от Emme Parsons. Среди аксессуаров аутфит Меган завершили большую шляпу Cuyana, массивную сумку Chloe и солнцезащитные очки Valentino. На шее красовалась лаконичная цепочка. Волосы Маркл собрала в небрежную косу, а на лице сделала легкий повседневный макияж в натуральных оттенках.

Отметим, что в руке Меган держала пакет из элитного бутика Wendy Foster. Там продают спортивную одежду, стоимость которой – не менее сотни долларов.

Недавно Меган Маркл появилась на обложке глянца Variety. Она также снялась в роскошной фотосессии и предстала перед фанатами в необычных образах.