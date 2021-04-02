Сейчас к семье бывших герцога и герцогини Сассекских приковано как никогда много внимания. Принц Гарри и его жена Меган Маркл решили продать на аукционе семейные драгоценности. Какие украшения будут продавать и сколько средств супруги хотят получить за ювелирные изделия читайте далее.

Согласно информации, которая поступила в британских СМИ, 1 апреля Гарри и Меган решили "пустить с молотка" аукциона некоторые из семейных драгоценностей, которые достались супругам от принцессы Дианы и других членов королевской семьи.

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Всего Меган и Гарри планировали продать 20 ювелирных изделий. Среди драгоценностей есть бриллиантовые серьги Galanterie de Carier и тиара королевы Марии, которую Меган так и не вернула королеве Елизавете после свадьбы. Также СМИ отмечают, что на аукцион выставят и столовые приборы из серебра. Королевский двор на такую новость еще не отреагировал.



Меган Маркл и принц Гарри продадут семейные драгоценности

За свою ценную коллекцию пара хочет получить не менее 5 миллионов долларов. К тому же, у Меган и Гарри уже есть потенциальные покупатели. Известно, что драгоценностями британской королевской семьи заинтересовались Бейонсе и Джей-Зи. Они еще до начала торгов заявили, что готовы заплатить значительную сумму за всю коллекцию. Среди других – Ким Кардашьян и Тейлор Свифт, а представитель Кайли Дженнер рассказал, что звезда хочет приобрести драгоценности в подарок для своей трехлетней дочери Сторми.