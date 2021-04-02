Зараз до сім'ї колишніх герцога і герцогині Сассекських прикуто як ніколи багато уваги. Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл вирішили продати на аукціоні родинні коштовності. Які прикраси продаватимуть і скільки коштів подружжя хоче отримати за ювелірні вироби читайте далі.

Згідно до інформації, яка надійшла до британських ЗМІ, 1 квітня Гаррі та Меган вирішили "пустити з молотка" аукціону деякі з родинних коштовностей, які дістались подружжю від принцеси Діани та інших членів королівської родини.

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Всього Меган та Гаррі планували продати 20 ювелірних виробів. Серед коштовностей є діамантові сережки Galanterie de Carier і тіара королеви Марії, яку Меган так і не повернула королеві Єлизаветі після весілля. Також, ЗМІ зазначають, що на аукціон виставлятимуть й столові прибори зі срібла. Королівський двір на таку новину ще не відреагував.



Меган Маркл та принц Гаррі продадуть родинні коштовності

За свою коштовну колекцію пара хоче отримати не менш ніж 5 мільйонів доларів. До того ж, у Меган та Гаррі вже є потенційні покупці. Відомо, що коштовностями британської королівської сім'ї зацікавилися Бейонсе і Джей-Зі. Вони ще до початку торгів заявили, що готові заплатити значну суму за всю колекцію. Серед інших – Кім Кардашьян і Тейлор Свіфт, а представник Кайлі Дженнер розповів, що зірка хоче придбати коштовності у подарунок для своєї трирічної дочки Сторми.