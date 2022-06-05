С медведем Паддингтоном: Елизавета II снялась в забавном видео и показала, что носит в сумке

По случаю 70-летия правления Елизаветы II королева снялась в скетче с мишкой Паддингтоном. В забавном видео она показала, что держит в сумочке.

В Великобритании со 2 по 5 июня празднуют платиновый юбилей правления королевы. По этому случаю Елизавета II даже снялась в забавном скетче.

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Елизавета II снялась в скетче

В ролике вместе с монархиней снялся герой книги писателя Майкла Бонда и одноименного детского сериала мишка Паддингтон. В скетче его озвучил британский актер Бен Вишоу. Видео сняли еще в марте.

Паддингтон и Елизавета II снялись в Букингемском дворце. Они вроде бы встретились за чаем и сливками. Мишка не соблюдал правила этикета, пил из носика чайника. Королева рассказала, что, как и ее гость, она любит сэндвичи с мармеладом, поэтому держит его в сумочке.

"Может быть, вы хотите сэндвич с мармеладом? Я всегда держу один для чрезвычайных ситуаций", – спросил Паддингтон. "Я тоже, я держу его здесь", – ответила королева и достала бутерброд из своей сумочки.

Мишка также поблагодарил монарха за службу и поздравил ее с юбилеем. На что Елизавета II ответила: "Это очень любезно".

Елизавета II с мишкой Паддингтоном: смотрите видео онлайн

Каким было празднование 70-летия правления королевы

2 июня королева Великобритании начала празднование юбилея – 70 лет правления по стране. В этот день монаршая семья показала новое фото Елизаветы II. Торжество началось с традиционного военного парада в центре Лондона Trooping the Colour, после которого последовал пролет современных и исторических самолетов.

На празднование прибыло множество британцев и гостей парада: Борис Джонсон с женой, Кейт Миддлтон с детьми и герцогиня Камилла, семья принца Эдварда. Принц Чарльз, Уильям и принцесса Анна присутствовали среди валлийской гвардии на конях. Со временем вся семья собралась на балконе, кроме Меган Маркл и принца Гарри. Они также прибыли в Лондон, но решили не обращать внимания.

Вечером того же дня Елизавета II зажгла "Дерево деревьев" в Букингемском дворце. Ее Величество руководило освещением главного маяка в Виндзорском замке. В этот вечер в Соединенном Королевстве и Содружестве зажгли более 3 тысяч маяков.