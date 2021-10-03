Мать Криштиану Роналду советует сыну не жениться на Джорджине Родригес, – СМИ

Футболист Криштиану Роналду около 5 лет имеет романтические отношения с моделью и танцовщицей Джорджиной Родригес. Но жениться он якобы не планирует. СМИ подозревают, что причина этого – мать Роналду.

Несколько лет поклонники звездной пары футболиста Криштиану Роналду и модели Джорджины Родригес не понимают, почему влюбленные так и не женятся. В прессе выдвинули собственную версию, подтвержденную инсайдером.

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Мать Роналду против его свадьбы

Источник, близкий к звездному футболисту, сообщил, что мать Роналду выступает против его женитьбы на модели. Мария Долорес Айверу подозревает, что Джорджина в отношениях с ее сыном только из-за его состояния.

Мать Роналду рекомендует не вступать в брак с его нынешней избранницей, потому что считает, что единственное, чего хочет девушка – это воспользоваться его финансами,

– подчеркнул инсайдер.

Добавим, что ранее Джорджина Родригес отвечала на вопросы относительно брака с футболистом. "Это зависит не от меня", – сообщала модель.



Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / Фото из инстаграма модели

Что известно об отношениях Роналду и Родригес

Пара начала встречаться в 2016 году. Их знакомство было необычным: Криштиану впервые увидел любимую в бутике Gucci, где она работала продавцом-консультантом. Через несколько дней они встретились на мероприятии другого бренда, где пообщались.

9 января 2017 года на церемонии FIFA Football Awards в Цюрихе Джорджина Родригес и Криштиану Роналду впервые вышли в свет. На мероприятии футболисту вручили его четвертый "Золотой мяч".

Роналду воспитывает 4 детей: Криштиану Роналду-младшего, близнецов Еву Марию дос Сантос и Матео Роналду от суррогатных матерей, а также Алану Мартину дос Сантос, матерью которой является Родригес.

В сентябре ходили слухи о вероятной помолвке Криштиану Роналду и Джорджины Родригес. По словам инсайдеров, модель организовала вечеринку для футболиста. Он, в порыве эмоций, сделал ей предложение, на что девушка ответила согласием. Роналду якобы подарил любимой роскошное кольцо от Cartier за 700 тысяч евро.