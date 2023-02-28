После украинских вышиванок: мать Маска выступит на одной сцене с россиянкой, поддерживающей войну

Модель и мать Илона Маска Мэй Маск засветилась на афише "женского форума", где примут участие россияне. В списке есть блоггер, который поддерживает войну против Украины.

Телеведущая и журналистка Полина Неня в своем фейсбуке рассказала о "международном женском форуме" Women's Empowerment Convention, который состоится 7 – 8 марта в Дубае. В списке спикеров – иностранные гости, мать Илона Маска и россиянки.

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Мэй Маск сотрудничает с россиянами

Полина Неня обратилась к Мэй Маск, которая еще год назад одевалась в вышиванки и наряды украинских дизайнеров, а теперь решила выступить на конференции, где 70% составляют россиянки и одновременно нет ни одной украинской женщины.

Сегодня в Киеве невозможно заработать на выступлениях, но щедрый гонорар теперь можно получить, выступая в кругу "неоднозначных" россиян. Хороший pr-агент в течение 10 минут сможет взвесить все репутационные риски,

– подчеркнула журналистка.

Но Мэй Маск будет выступать не просто с россиянами, а блогером Еленой Блиновской, которая 23 февраля обратилась к русским солдатам и поддержала их, а значит, войну против Украины, геноцид и жестокие убийства и пытки украинцев.



Сообщение Блиновской о поддержке российских убийц / Скриншот Полины Нени

Кроме Блиновской, в мероприятии примут участие "хорошие россияне" – Наталья Водянова и Рената Литвинова. Первая год назад обещала информировать о помощи украинским женщинам, но ни разу об этом не вспомнила, как и о своих соотечественниках.

Полина Неня обратилась и к Ренате Литвиновой, которая уехала из России с неоднозначной позицией по вторжению. Как сообщила журналистка, Рената хотела остаться в статусе "хорошей россиянки", потому попросила сделать отдельную афишу без Блиновской.

Это называется проституция, и как иронически и точно, что вас собирают именно в Дубае. Мэй Маск должна отказаться от участия в форуме, как и другие женщины с единственно адекватной позицией! Нужно отмечать Мэй и доносить ей информацию, с кем на одной сцене она будет выступать,

– резюмировала Полина Неня.

Афиша форума – "до" и "после" / Фото из инстаграма Dubai Opera

Как Мэй Маск поддерживала Украину