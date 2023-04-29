Стивен Кинг отреагировал на ракетные удары по жилым домам: "Это не война, это терроризм"

Писатель Стивен Кинг отреагировал на террористический массированный ракетный удар. Он проинформировал подписчиков о жертвах Украины.

Знаменитый писатель Стивен Кинг не пропустил последние новости о циничном ракетном ударе по Украине ракетами и беспилотниками. Он отреагировал в своем твиттере.

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Стивен Кинг отреагировал на ракетный удар

"Король ужасов" коротко напомнил о том, что страна-террорист продолжает убийства мирных украинцев.

Россия убивает все больше украинских мирных жителей, включая детей ударами беспилотников. Это – не война. Это – терроризм,

– написал Стивен Кинг.



Последствия удара по Умани / Фото ГСЧС

Напомним, что при обстреле произошло попадание в дом в Днепре, где погибла молодая женщина и трехлетний ребенок. В Киевской области в городе Украинка обломки ракеты также попали в многоэтажку.

Что известно об ударе по Умани