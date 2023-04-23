Стивен Кинг был одним из трех счастливчиков, которым не пришлось платить за синюю галочку верификации в твиттере. Она доступна каждому и стоит всего 8 долларов в месяц, но Илон Маск оставил ее писателю бесплатно. Тот отреагировал с иронией – просил отдать "галочку" на благотворительность и забросить в фонд Сергея Притулы чуть больше, чем 8 долларов.

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Илон Маск дерзко ответил Стивену Кингу

Изобретателя, похоже, изрядно задел упрек Стивена Кинга, поэтому он так же публично напомнил, что пожертвовал 100 миллионов долларов, и попросил писателя объявить свою сумму донатов.

Я задонатил Украине 100 миллионов долларов, а сколько вы пожертвовали?

– написал Илон Маск.

Миллиардер также прикрепил твит министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, где он благодарит за финансирование работы Starlinks в Украине. Кроме того, Маск отметил, что отказался от денег Министерства обороны США, которое должно было компенсировать стоимость спутникового интернета.

I’ve donated $100M to Ukraine, how much have you donated?



(We turned down the DoD money btw) https://t.co/wpLa6dTnP6 — Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2023

Кстати, в марте Михаил Федоров комментировал, как относится к Илону Маску, который подыгрывает пропаганде Кремля. Министр знает о скандальных твитах миллиардера, но говорит, что спутниковая связь, которую он открыл для Украины за несколько дней, стоит большего внимания, потому что "важна для сохранения жизни наших бойцов". Кроме того, он якобы готовит новую помощь для Украины.