Знаменитый писатель Стивен Кинг не пропустил последние новости о циничном ракетном ударе по Украине ракетами и беспилотниками. Он отреагировал в своем твиттере.
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Стивен Кинг отреагировал на ракетный удар
"Король ужасов" коротко напомнил о том, что страна-террорист продолжает убийства мирных украинцев.
Россия убивает все больше украинских мирных жителей, включая детей ударами беспилотников. Это – не война. Это – терроризм,
– написал Стивен Кинг.
Последствия удара по Умани / Фото ГСЧС
Напомним, что при обстреле произошло попадание в дом в Днепре, где погибла молодая женщина и трехлетний ребенок. В Киевской области в городе Украинка обломки ракеты также попали в многоэтажку.
Что известно об ударе по Умани
- Ночью 28 апреля оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Украине. Из самолетов стратегической авиации Ту-95 выпустили 23 ракеты, также атаковали беспилотниками. Украинские силы ПВО сбили 21 ракету и 2 беспилотника.
- К сожалению, произошло попадание в жилой дом – многоэтажку в Умани. Целый подъезд разрушен, 27 квартир из 46 уничтожены.
- Поисково-спасательная операция продолжалась по сей день, 29 апреля. Известно о 23 погибших, из которых 6 – дети (трое мальчиков и три девочки). Пропавшими без вести числятся 2 женщины.