"Маски сняты": Лилия Подкопаева призналась, общается ли с кумой-предательницей Ани Лорак

Одной из лучших подруг Лилии Подкопаевой была гастролерша Ани Лорак – крестная мама ее дочери Каролины. Даже после 2014 звезды тесно дружили, а сейчас, как уверяет олимпийская чемпионка, перестали.

Пока Лилия Подкопаева выступает на благотворительных мероприятиях в поддержку Украины, ее кума Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек), которая родом из Черновцов, подло отмалчивается о войне в родной стране. Похоже, осуждать Россию, на кровавые рубли которой роскошно живет, певица не собирается. Как к этому относится гимнастка, читайте дальше.

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Что Лилия Подкопаева думает о куме Ани Лорак

За кулисами большого концерта в Нью-Йорке на Таймс-сквер Лилия Подкопаева впервые за многие годы прокомментировала отношения с кумой Ани Лорак. Она лаконично призналась, что изменила мнение о ней, и сейчас они не общаются. Пыталась ли спортсменка достучаться до подруги, она не призналась.

Маски сняты. Все показали, кто есть кто. Мы не общаемся,

– коротко заявила Лиля Подкопаева.

Главное о дружбе Лилии Подкопаевой и Ани Лорак

Катя Осадчая подозревает, что молчать о войне в Украине Ани Лорак посоветовал Филипп Киркоров – "дескать, они там со своей войной разберутся, а у тебя ведь карьера".

Лилия Подкопаева и Ани Лорак дружили более 20 лет. В мае 2007 года гастролерша крестила дочь гимнасты Каролину, которую даже назвали в ее честь.

Их общение не прервалось даже после 2014 года, когда певица слиняла на Россию, которая к тому времени уже оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе. Последние 8 лет спортсменка публично поздравляла куму с днем рождения, отдыхала с ней в Майами, летала на ее концерты в США и проводила вечера в Киеве. Судя по инстаграму, в последний раз они виделись в январе 2021 года.

Сейчас она переживает не самый простой период в своей жизни, но такие люди, как Каролина, не должны становиться пешками в политических играх, а это именно то, что произошло,

– говорила Подкопаева в интервью "Светской жизни" 2016 года.

"Я с трепетом вспоминаю о том, как когда-то впервые встретила прекрасного человека Ани Лорак, и как в тот момент я даже не подозревала, что эта встреча перерастет в более чем 20-летнюю настоящую дружбу", – писала спортсменка в инстаграме 2018-го.

Лилия Подкопаева с Ани Лорак / Фото с инстаграма олимпийской чемпионки

Интересно, что в последние годы Лилия Подкопаева дружила не только с Ани Лорак, но и с российским звездным бомондом – Филиппом Киркоровым, Сергеем Лазаревым и Игорем Крутым, которые поддерживают войну России в Украине.

"Дорогой Филипп! Очень благодарю тебя за то, что ты устроил всем нам такой волшебно-дивный вечер! За твое невероятное гостеприимство и за то тепло, которое ты подарил. Надеюсь, что наша новая встреча не за горами! Я всегда буду хранить эти воспоминания", – благодарила Подкопаева Киркорова за вечеринку в Майами в январе 2019 года.

Лилия Подкопаева с Лазаревым, Лорак, Киркоровым, Крутым / Фото с инстаграма олимпийской чемпионки