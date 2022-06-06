Последние три месяца с Украиной весь мир. Вчера мощный месседж поддержки прозвучал в США, в одном из самых популярных и знаковых мест в мире – Таймс-сквер.

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Какие звезды поддержали Украину на Таймс-сквер в Нью-Йорке

На перформанс под открытым небом в США прибыли звезды со всего мира – оперные певцы, артисты балета, поп-, рок- и джаз-музыканты, спортсмены и голливудские актеры. Он длился весь день с 12 до 15, а затем с 17 до 20 по местному времени. Его ведущей была Маричка Падалко.

В первой части концерта звучала классическая музыка, опера и состоялся балет, а во второй – на сцену вышли именитые артисты:

Мика Ньютон ;

; Alyosha ;

; Брия Блессинг – американская певица и композиторша, которая в 13 лет переехала во Львов;

– американская певица и композиторша, которая в 13 лет переехала во Львов; Margot Sergent – французская джаз-исполнительница;

– французская джаз-исполнительница; Dagamba – латвийская группа.

Спикерами мероприятия стали генеральный консул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов, супруги актеров Мила Кунис и Эштон Кутчер, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева и президент благотворительного фонда Revived Soldiers Ukraine Ирина Ващук. Видеообращение к американско-украинской публике записали Сергей Бабкин, Андрей Хливнюк из "Бумбокса", группа "Океан Эльзы" и Монатик.

Напомним, в марте Мила Кунис и Эштон Кутчер собрали для Украины 35 миллионов долларов! За небезразличие их лично благодарил президент Владимир Зеленский.

Следует заметить, что на концерт пришли как украинцы, так и американцы, и большинство из них – с сине-желтой символикой: с флагами, лентами, аксессуарами, в одежде.

Скриншот с видео

Куда уйдут деньги с концерта в Нью-Йорке

Все задоначеные деньги перечислят на гуманитарную помощь для Украины, медицинское оборудование, реабилитацию раненым, форму для спасателей, услуги для беженцев.

100 процентов от этого события пойдут на помощь Украине. Собранные средства помогут спасти бесчисленное количество невинных жизней,

– заверили организаторы на сайте Aid Ukraine Today.