"Маска" в новогоднюю ночь: Тина Кароль спрячется в одном из зимних костюмов

Украинские телеканалы уже приступили к подготовке праздничных программ, которые покажут зрителям в новогоднюю ночь. В частности, приготовили эксклюзивный выпуск шоу "Маска", для которого специально сшили новые костюмы. Создатели проекта рассекретили, что под одним из костюмов будет прятаться Тина Кароль.

31 декабря на телеканале "Украина" будут транслировать новогодний выпуск гипершоу "Маска". На сцене выступят любимые персонажи двух сезонов, а также восемь новых зимних персонажей.

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Новогодний выпуск "Маски"

В специальном эпизоде ​​снялись те звезды, появления которых зрители ждали целый год. Обычно сложно угадать, кто скрывается под масками, но создатели шоу рассекретили, что в одном из костюмов будет украинская поп-дива Тина Кароль. Какой образ артистка примерит в популярном проекте – узнаем 31 декабря, в последние часы 2021 года.

, что звездные детективы и зрители уже не раз называли имя Тины в выпусках гипер-шоу. В первом сезоне они были убеждены, что Кароль спряталась в образе соблазнительной Розы, а теперь подозревают, что она скрывается в костюме эпатажной Скандал, ведь недавно представила одноименный сингл.

Тина Кароль в новогоднем выпуске "Маски" / Фото пресс-службы телеканала "Украина"

Особенные подарки для праздничного выпуска приготовили звездные детективы – NK, Олег Винник, Оля Полякова, Дзидзьо, Андрей Данилко. А также ведущий Владимир Остапчук. В общей сложности зрители увидят 30 номеров, полных юмора и праздничного настроения. Яркие персонажи исполнят лучшие новогодние песни всех времен и любимые хиты украинцев.

Помогать угадывать, кто скрывается под масками, будут звездные гости шоу: