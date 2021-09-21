"Маска" 2 сезон: дата самого яркого шоу страны

Одно из самых ожидаемых шоу "Маска", которое так понравилось зрителям, появится 23 октября в 21:00 на телеканале "Украина". Во втором сезоне звездным детективам придется отгадать 20 персонажей, под которыми будут прятаться украинские звезды.

Детективами, которые вместе со зрителями в зале будут отгадывать звездных персонажей, станут Настя Каменских, Оля Полякова, Олег Винник, Dzidzio и Андрей Данилко. Художниками-костюмерами стали Леся Патока, Назар Дидык и Артем Строзенко. Как рассказал режиссер проекта Ярослав Губский, не только костюмы будут помпезными, но и их представления на сцене, сообщает "Новое Время".

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У нас будут участники, которым из-за объемных костюмов очень сложно передвигаться на сцене, поэтому для них нужен особый подход к драматургии – с впечатляющим своим масштабом балетом, оригинальными сценическими решениями. Есть, например, персонаж Скандал, постановки которого будут такими же скандальными, как и он сам. Или Робот, для которого мы создаем очень технологичные номера,

– рассказал Губский.

В некоторых постановках будут участвовать он сам и его коллеги: Константин Томильченко, Александр Братковский и Сергей Гуман. Что касается ведущего, то им неизменно останется Владимир Остапчук. По его словам, подсказки и намеки на звезду, которая надела костюм, будут всюду: в его словах, сюжетах перед выступлениями и даже в номерах. Но что он, что другие участники шоу не будут знать до последнего, кто будет под маской.

Первые участники "Маски" 2 сезона: