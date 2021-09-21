Детективами, які разом з глядачами у залі будуть відгадувати зіркових персонажів, стануть Настя Каменських, Оля Полякова, Олег Винник, Dzidzio і Андрій Данилко. Художниками-костюмерами стали Леся Патока, Назар Дідик та Артем Строзенко. Як розповів режисер проєкту Ярослав Губський, не лише костюми будуть помпезними, а й їхні представлення на сцені, повідомляє "Новое Время".

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У нас будуть учасники, яким через об'ємні костюми дуже складно пересуватися на сцені, тому для них потрібен особливий підхід до драматургії – з вражаючим своїм масштабом балетом, оригінальними сценічними рішеннями. Є, наприклад, персонаж Скандал, постановки якого будуть такими ж скандальними, як і він сам. Або Робот, для якого ми створюємо дуже технологічні номери,

– розповів Губський.

У деяких постановках братимуть участь він сам та його колеги: Костянтин Томільченко, Олександр Братковський і Сергій Гуман. Щодо ведучого, то ним незмінно залишиться Володимир Остапчук. За його словами, підказки та натяки на зірку, яка одягнула костюм, будуть усюди: у його словах, сюжетах перед виступами та навіть в номерах. Але що він, що інші учасники шоу не знатимуть до останнього, хто буде під маскою.

Перші учасники "Маски" 2 сезону: