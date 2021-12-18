"Маска" 2 сезон 9 выпуск: безжалостная Скандал, могучий Тигр и чувственный Мухомор в полуфинале

Отгремел грандиозный полуфинал 2 сезона гипершоу "Маска"! Яркими номерами ошеломили шестеро сильнейших участников. Как это было – узнавайте дальше.

9 выпуск "Маски" показали на телеканале "Украина" вечером 18 декабря. Миллионы зрителей, затаив дыхание, ожидали объявления финалистов 2 сезона. Звездным детективам все труднее угадывать, кто же прячется под загадочными костюмами, поскольку персонажи не перестают запутывать их подсказками и сменой голоса во время выступлений.

Обратите внимание "Маска" 2 сезон 9 выпуск: сразу 3 участника покинули шоу

Владимир Остапчук в 9 выпуске "Маски-2" / Фото пресс-службы

Согласно правилам шоу, 14 загадочных персонажей (группа А и группа Б) борются в вокальных поединках и сольно в течение 12 выпусков. Перед каждым выступлением можно просмотреть сюжет-подсказку, в которой участники таинственно рассказывают о себе.



Звездные детективы (NK, Олег Винник, Дзидзьо, Андрей Данилко, Оля Полякова) и зрители в зале после "битв" голосуют за своих фаворитов. Победители проходят в следующий выпуск своей группы, а тот, кто набрал наименьшее количество голосов, оказывается в риске на разоблачение.



В конце каждого выпуска зрители в зале с помощью специального приложения выбирают фаворитов среди тех, кто оказался в номинации. Участник, за которого проголосовало наименьшее количество людей, должен снять маску, показать свое лицо и навсегда покинуть шоу. Побеждает тот, кому удалось лучше всего запутать зрителей и остаться в маске.



Также в шоу появляются приглашенные звезды. Они выступают вне конкурса, но также под масками. Звездные детективы пытаются узнать, кто прячется в костюме с помощью подсказок и дополнительных вопросов.

Звездный гость – Ниндзя

Он обожает сочинять японские хокку. Если Ниндзя покажет свою прическу, то один из звездных детективов будет точно ошеломлен.

Кар-Мэн – "Чао, бамбино"Артем Пивоваров, Юрий Ткач, Юрий Горбунов, Василий Вирастюк

Звездный гость 2 сезона "Маски" – Ниндзя / Фото пресс-службы

Судьи были уверены, что под маской Ниндзя скрывается Артем Пивоваров. Однако они не угадали. Под этим ярким костюмом был актер "Дизель Шоу" Егор Крутоголов!

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Выступления участников 9 выпуска

Робот

Этот персонаж, как обычно, запутал звездных детективов подсказками. Робот отметил, что всякий раз, как люди говорят о роботах и их будущем, они испытывают страх. Однако не все роботы страшные. Участник "Маски-2" сделал все возможное, чтобы в этом убедить.

Kaoma – LambadaJerry Heil, Нино, Леся Никитюк

Участник 2 сезона "Маски" – Робот / Фото пресс-службы

Мухомор

Чувственный и меланхоличный Мухомор признался, что все чаще слышит слова отказа в любви. А первую любовь почувствовал благодаря леснику из села Ковалевка. Раньше в селе он быстро ездил на здоровенном джипе, однако однажды попал в трагический инцидент и после этого решил, что будет петь.

Виктор Павлик – "Ти подобаєшся мені"Позитив, Виталий Козловский, Александр Кривошапко, Олег Собчук, Андрей Хлывнюк

Участник 2 сезона "Маски" – Мухомор / Фото пресс-службы

Тигр

Тигр очень творческий, однако для этого ему все равно нужно вдохновение. Одна из трех картин, показанных этим персонажем в подсказке, стала началом скандала. И ею стал "Тайный ужин". Но эти загадки звездные сыщики не смогли разгадать.

"Антитела" – "Там, де ми є"Андрей Хливнюк, Валерий Харчишин, Сергей Бабкин, Фагот

Участник 2 сезона "Маски" – Тигр / Фото пресс-службы

Жираф

Подсказки Жирафа в этот раз были в форме ребусов. Однако участница еще раз подчеркнула, что ей очень близки 70-е годы, в которых ребусы были очень популярными. Но у звездных детективов нет ответов на них.

Алла Пугачева – "Позови меня с собой"Таюне

Участница 2 сезона "Маски" – Жираф / Фото пресс-службы

Котик

Этот участник трижды попадал в номинацию на разоблачение, но смог оказаться среди полуфиналистов. На этой неделе он снова предложил звездным детективам кроссворд, связанный с ними, однако они так и не смогли разгадать его.

Adraino Celentano – SusannaПетр Черный, Юрий Ткач, Дмитрий Коляденко, Big Boss

Участник 2 сезона "Маски" – Котик / Фото пресс-службы

Скандал

Скандал всегда непредсказуема, поэтому звездные детективы и зрители никогда не знают, что она прячет в черном ящике. Ее фамилия должна быть на доске похвалы в университете Гринченко. Но каждая подсказка была наполнена сарказмом и Скандалом.

Алла Пугачева – "Живи спокойно, страна"MARUV

Участница 2 сезона "Маски" – Скандал / Фото пресс-службы