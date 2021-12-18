"Маска" 2 сезон 9 выпуск: безжалостная Скандал, могучий Тигр и чувственный Мухомор в полуфинале
Источник:24 канал
Отгремел грандиозный полуфинал 2 сезона гипершоу "Маска"! Яркими номерами ошеломили шестеро сильнейших участников. Как это было – узнавайте дальше.
9 выпуск "Маски" показали на телеканале "Украина" вечером 18 декабря. Миллионы зрителей, затаив дыхание, ожидали объявления финалистов 2 сезона. Звездным детективам все труднее угадывать, кто же прячется под загадочными костюмами, поскольку персонажи не перестают запутывать их подсказками и сменой голоса во время выступлений.
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Владимир Остапчук в 9 выпуске "Маски-2" / Фото пресс-службы
Согласно правилам шоу, 14 загадочных персонажей (группа А и группа Б) борются в вокальных поединках и сольно в течение 12 выпусков. Перед каждым выступлением можно просмотреть сюжет-подсказку, в которой участники таинственно рассказывают о себе.
Звездные детективы (NK, Олег Винник, Дзидзьо, Андрей Данилко, Оля Полякова) и зрители в зале после "битв" голосуют за своих фаворитов. Победители проходят в следующий выпуск своей группы, а тот, кто набрал наименьшее количество голосов, оказывается в риске на разоблачение.
В конце каждого выпуска зрители в зале с помощью специального приложения выбирают фаворитов среди тех, кто оказался в номинации. Участник, за которого проголосовало наименьшее количество людей, должен снять маску, показать свое лицо и навсегда покинуть шоу. Побеждает тот, кому удалось лучше всего запутать зрителей и остаться в маске.
Также в шоу появляются приглашенные звезды. Они выступают вне конкурса, но также под масками. Звездные детективы пытаются узнать, кто прячется в костюме с помощью подсказок и дополнительных вопросов.
Звездный гость – Ниндзя
Он обожает сочинять японские хокку. Если Ниндзя покажет свою прическу, то один из звездных детективов будет точно ошеломлен.Песня: Кар-Мэн – "Чао, бамбино"
Кто прячется под маской – варианты звездных детективов: Артем Пивоваров, Юрий Ткач, Юрий Горбунов, Василий Вирастюк
Звездный гость 2 сезона "Маски" – Ниндзя / Фото пресс-службы
Судьи были уверены, что под маской Ниндзя скрывается Артем Пивоваров. Однако они не угадали. Под этим ярким костюмом был актер "Дизель Шоу" Егор Крутоголов!
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Выступления участников 9 выпуска
Робот
Этот персонаж, как обычно, запутал звездных детективов подсказками. Робот отметил, что всякий раз, как люди говорят о роботах и их будущем, они испытывают страх. Однако не все роботы страшные. Участник "Маски-2" сделал все возможное, чтобы в этом убедить.Песня: Kaoma – Lambada
Кто прячется под маской – варианты звездных детективов: Jerry Heil, Нино, Леся Никитюк
Участник 2 сезона "Маски" – Робот / Фото пресс-службы
Мухомор
Чувственный и меланхоличный Мухомор признался, что все чаще слышит слова отказа в любви. А первую любовь почувствовал благодаря леснику из села Ковалевка. Раньше в селе он быстро ездил на здоровенном джипе, однако однажды попал в трагический инцидент и после этого решил, что будет петь.Песня: Виктор Павлик – "Ти подобаєшся мені"
Кто прячется под маской – варианты звездных детективов: Позитив, Виталий Козловский, Александр Кривошапко, Олег Собчук, Андрей Хлывнюк
Участник 2 сезона "Маски" – Мухомор / Фото пресс-службы
Тигр
Тигр очень творческий, однако для этого ему все равно нужно вдохновение. Одна из трех картин, показанных этим персонажем в подсказке, стала началом скандала. И ею стал "Тайный ужин". Но эти загадки звездные сыщики не смогли разгадать.Песня: "Антитела" – "Там, де ми є"
Кто прячется под маской – варианты звездных детективов: Андрей Хливнюк, Валерий Харчишин, Сергей Бабкин, Фагот
Участник 2 сезона "Маски" – Тигр / Фото пресс-службы
Жираф
Подсказки Жирафа в этот раз были в форме ребусов. Однако участница еще раз подчеркнула, что ей очень близки 70-е годы, в которых ребусы были очень популярными. Но у звездных детективов нет ответов на них.Песня: Алла Пугачева – "Позови меня с собой"
Кто скрывается под маской – варианты звездных детективов: Таюне
Участница 2 сезона "Маски" – Жираф / Фото пресс-службы
Котик
Этот участник трижды попадал в номинацию на разоблачение, но смог оказаться среди полуфиналистов. На этой неделе он снова предложил звездным детективам кроссворд, связанный с ними, однако они так и не смогли разгадать его.Песня: Adraino Celentano – Susanna
Кто прячется под маской – варианты звездных детективов: Петр Черный, Юрий Ткач, Дмитрий Коляденко, Big Boss
Участник 2 сезона "Маски" – Котик / Фото пресс-службы
Скандал
Скандал всегда непредсказуема, поэтому звездные детективы и зрители никогда не знают, что она прячет в черном ящике. Ее фамилия должна быть на доске похвалы в университете Гринченко. Но каждая подсказка была наполнена сарказмом и Скандалом.Песня: Алла Пугачева – "Живи спокойно, страна"
Кто прячется под маской – варианты звездных детективов: MARUV
Участница 2 сезона "Маски" – Скандал / Фото пресс-службы