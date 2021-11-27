"Маска" 2 сезон 6 выпуск: первая звездная гостья и слезы от выступления Гориллы

Второй сезон гипершоу "Маска" на экваторе! В 6 выпуске новые выступления показали пятеро участников группы Б. Они запутывали звездных детективов и зрителей подсказками, песнями. Чем порадовали на этой неделе загадочные персонажи – узнайте в нашем материале.

6-й выпуск второго сезона "Маски" показали на телеканале "Украина" 27 ноября. Впервые на сцене выступила звездная гостья. Как это было – читайте дальше.

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Открытие 6 выпуска "Маски" / Фото пресс-службы канала "Украина"

Согласно правилам шоу, 14 загадочных персонажей (группа А и группа Б) борются в вокальных поединках и сольно в течение 12 выпусков. Перед каждым выступлением можно просмотреть сюжет-подсказку, в которой участники таинственно рассказывают о себе.

Звездные детективы (NK, Олег Винник, Дзидзьо, Андрей Данилко, Оля Полякова) и зрители в зале после "битв" голосуют за своих фаворитов. Победители проходят в следующий выпуск своей группы, а тот, кто набрал наименьшее количество голосов, оказывается в риске на разоблачение.

В конце каждого выпуска зрители в зале с помощью специального приложения выбирают фаворитов среди тех, кто оказался в номинации. Участник, за которого проголосовало наименьшее количество людей, должен снять маску, показать свое лицо и навсегда покинуть шоу. Побеждает тот, кому удалось лучше всего запутать зрителей и остаться в маске.

Также в шоу появляются приглашенные звезды. Они выступают вне конкурса, но тоже под масками. Звездные детективы пытаются узнать, кто прячется в костюме, с помощью подсказок и дополнительных вопросов.

Звездная гостья – Пальчика

Костюм Пальчики создали по эскизу юного поклонника гипер-шоу. Дизайнеры "Маски" воссоздали его до мельчайших деталей. Артистка, которая скрывается за этим персонажем обратилась к звездным детективам и зрителям: "Привет всем поклонникам загадок! Я – Пальчика. Я готова путать и интриговать и, как вы уже поняли, мне совсем несложно будет обвести вас вокруг пальца. Надеюсь, вы не будете тыкать пальцем в небо, разгадывая меня".

: Duffy – MercyJerry Heil, Александра Зарицкая



Звездная гостья "Маски-2" – Пальчика / Фото пресс-службы

Кто на самом деле выходил на сцену "Маски" в костюме говорливой Пальчики – узнавайте по ссылке.

Выступления участников 6 выпуска

Горилла

В прошлом выпуске Горилла попала в номинацию, поэтому на этот раз старалась как можно больше запутать звездных детективов и зрителей. Тогда она рассказывала, что участвовала в танцевальном проекте, однако не победила там. А также была причастна к конкурсу красоты. В этот раз участница поделилась новыми подсказками:

пишет авторские песни и собирает большие аудитории слушателей;

лишь одна буква отличает ее от ведущего Семакина;

еще о большем говорят ее выступления.

В своем номере Горилла затронула проблему убийства животных, чем довела до слез детективов и зрителей в зале.

: Максим Фадеев – "Танцы на стеклах": TAYANNA, Джамала



Участница 2 сезона "Маски" – Горилла / Фото пресс-службы

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Шмель

В предыдущих подказках Шмель рассказывал, что у него очень древний род, является очень крутым и популярным, и не имеет постоянного места жительства. Персонаж рассказал, что громко празднует день адвокатуры. А также он обожает помпезное кино. Он также реализовал идею определенного фильма непрофессионально, но очень близко.

Оля Полякова спросила, играл ли Шмель когда-нибудь в КВН. Персонаж ответил утвердительно. Также он был участником дуэта, где пел вместе с женщиной, а также играл в театре.

Потап и Настя – "На районе"Сергей Бабкин, Alekseev, Анатолий Анатолич



Участник 2 сезона "Маски" – Шмель / Фото пресс-службы

Мухомор

Известно, что Мухомор очень меланхоличен и одинок, он часто менял внешность. Андрей Данилко в прошлом выпуске заявил, что знает, кто под маской Мухомора, однако рассекретит свою версию лишь тогда, когда он покажет истинное лицо. В поисках возлюбленной персонаж всегда прилагал много усилий. Даже пытался попасть в гламурное шоу, однако не смог. А все потому, что "усатая камбала" оказалась проворнее его.

Мухомор рассказал, что часто был влюблен, однако и часто оставался один. Он разведен и пишет песни.

HammAli & Navai – "Птичка"Дмитрий Коляденко, Позитив, Андрей Хлывнюк



Участник 2 сезона "Маски" – Мухомор / Фото пресс-службы

Тигр

Дело своей жизни Тигр нашел еще в детстве. Чтобы получить славу, которую имеет сейчас, Тигр вдохновлялся многими историями успеха. Однажды персонаж сам стал жертвой. Им завладевали ядовитые мысли и он имел репутацию безжалостного хищника. Он тогда даже забыл о своей самой заветной мечте. Но без прошлого у него не было бы того, что есть сейчас.

Андрей Данилко поинтересовался, пел ли Тигр в составе группы. Однако он не является профессиональным певцом.

DelilahЕгор Крутоголов, Сергей Бабкин, Фагот, Тарас Цымбалюк, Сергей Притула, Виталий Билоножко



Участник 2 сезона "Маски" – Тигр / Фото пресс-службы

Скандал

Сейчас Скандал работает по специальности, которую получил в университете, однако раньше мечтал посвятить себя исцелению человеческих душ. В черном ящике, о котором упоминали во 2 выпуске, был микрофон. Особенностью этого персонажа является то, что он единственный разговаривает на русском.

В черном ящике на этой неделе есть самая бескорыстная любовь Скандала, который обожает сплетни. Ведь Скандал размножается именно сплетнями. И одна из них приписывает ей интимную связь с народным любимцем, выпускающим продукт, который никогда бы не рекламировала Дженнифер Лопес.

Светлана Лобода – "Твои глаза"Василиса Фролова, Слава Каминская, Дарья Астафьева, MARUV



Участник 2 сезона "Маски" – Скандал / Фото пресс-службы