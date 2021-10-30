"Маска" 2 сезон 2 выпуск: кто из участников показал свое лицо

Второй сезон гипер-шоу "Маска" продолжается! Во втором выпуске зрители познакомились с семью новыми участниками. Однако одному из них пришлось покинуть шоу. Кто снял маску – узнавайте далее.

30 октября в шоу "Маска" на телеканале "Украина" выступили участники группы Б. Но не всем удалось очаровать звездных судей и зрителей в зале, поэтому один загадочный персонаж навсегда покинул проект.

Не пропустите "Маска" 2 сезон 2 выпуск: грандиозный Скандал, мужественный Тигр и проницательный Мухомор

, в одном эфире происходят два голосования, которые проходят в специальном приложении: одно – после выступления первой половины участников, второе – после всех остальных участников. Звездные детективы и зрители в зале в каждом голосовании выбирают одного персонажа, который им понравился больше всего. Тот, кто набирает наименьшее количество баллов, попадает в номинацию на разоблачение.В финальном голосовании только зрители выбирают между двумя масками. Они голосуют за того, с кого хотят снять маску. Участник, который наберет наибольшее количество голосов должен показать свое лицо.

Первое голосование состоялось после выступления трех участников: Грифона, Шмеля и Гориллы. Среди них наименьшее количество баллов получил Грифон, попавший в номинацию на разоблачение.

В номинацию также попал Мухомор, а Скандал, Совенка и Тигра увидим в следующем выпуске их группы.

Финальный выбор сделали зрители. Большинство из них захотело снять маску с Грифона. Оказалось, что под магическим костюмом скрывался футболист Андрей Пятов.

Напомним, звездные детективы предполагали, что под этой маской скрывается Станислав Боклан, Александр Усик, Дмитрий Гордон, Олег Ляшко или Сергей Мельник.