"Маска" 2 сезон 7 выпуск: кто навсегда выбыл из шоу

4 декабря зрители увидели 7 выпуск 2 сезона "Маски", в котором выступили 8 участников. Кто из них снял маску и показал истинное лицо – узнавайте далее.

В 7 выпуске на сцену "Маски", которую транслируют на телеканале "Украина", вышли четверо участников из группы А и четверо из группы Б. Теперь до финала они будут бороться за признание звездных детективов и зрителей.

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Согласно правилам шоу, в одном эфире проходят два голосования, которые проходят в специальном приложении: одно – после выступления первой половины участников, второе – после всех других участников. Звездные детективы и зрители в зале в каждом голосовании выбирают одного персонажа, который им понравился больше всего. Тот, кто набирает наименьшее количество баллов, попадает в номинацию на разоблачение.

В финальном голосовании только зрители выбирают между двумя масками. Они голосуют за того, с кого хотят снять маску. Участник, который наберет наибольшее количество голосов должен показать свое лицо.

Первого номинанта на разоблачение выбирали между Мухомором, Жирафом, Котиком и Роботом. И в этой четверке наименьшее количество баллов получил Котик.



Первое голосование в 7 выпуске "Маски" / Фото пресс-службы

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Второе голосование провели после выступлений Гориллы, Тигра, Поросенка и Скандала. Однако не обошлось без сюрпризов. Скандал решила не выходить на сцену, а передала черный ящик, в котором был лист бумаги с надписью "Я в зале". Звездные детективы и зрители были ошеломлены и начали искать Скандал. Это оказалось безрезультатно, потому начали второе голосование. Еще одним номинантом на выбытие стал Поросенок.

Итак, финальный выбор делали между Котиком и Поросенком.

Поросенок и Котик / Фото из инстаграма шоу "Маска"

Зрители в зале в 7 выпуске решили снять маску с Поросенка. Оказалось, что под этим масштабным костюмом прятался Павел Зибров! А звездные детективы предполагали, что это Юрий Ткач или Дядя Жора.