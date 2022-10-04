Маси Найем после тяжелого ранения снялся в фотосессии для журнала Indposhiv

4 октября 2022 , 15:38
Читати новину українською

Источник:

фейсбук Маси Найема

Адвокат и военный Маси Найем 5 июня получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания на Востоке. Мужчина потерял глаз, 2 месяца был в больнице. В съемке для журнала Найем показал, как выглядит сейчас.

Из-за ранения на фронте Маси остался без глаза. Он долго лечился, только теперь показал, как выглядит сейчас.

Смотрите также "Как проглянуло солнце": Фоззи тронул сообщением, которое получил от защитника "Азовстали"

Как Маси Найем выглядит после ранения

Военный позировал для журнала Indposhiv. Он украсил обложку журнала и рассказал, как дети реагируют на отсутствие глаза.

Красивее я все равно уже не буду. Очень нравится, как дети реагируют на отсутствие глаза. Они рассматривают, а двое мальчиков друг другу говорили: "Смотри, пират". Такие времена,
– поделился Найем.

Ранение Маси Найема: главное

  • Маси Найем 5 июня получил ранения при выполнении боевого задания на Востоке. Его срочно госпитализировали в больницу в Днепре. Защитник впал в кому.
  • Впоследствии брат защитника Мустафа Найем сообщил о тяжелом ранении головы и глаза.
  • На следующий день воин пришел в себя. Он рассказал, что остался без глаза.
  • Массе не скрывал, что очень болит место, где был глаз. Он постоянно находился под наблюдением врачей.
  • 19 июня Найем опубликовал фото с больничной койки. Он поблагодарил медиков, которые боролись за его жизнь.
  • В больнице защитник находился почти 3 месяца. Только 26 августа его выписали из больницы: "Сегодня в 18:34 меня выписали из больницы. Страшно быть дома самому, потому что не знаю, когда потребуется помощь. И потому, что ночью плохо видно".
Автор: Христина Кобак