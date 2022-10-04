Маси Найем после тяжелого ранения снялся в фотосессии для журнала Indposhiv

Как Маси Найем выглядит после ранения

Военный позировал для журнала Indposhiv. Он украсил обложку журнала и рассказал, как дети реагируют на отсутствие глаза.

Красивее я все равно уже не буду. Очень нравится, как дети реагируют на отсутствие глаза. Они рассматривают, а двое мальчиков друг другу говорили: "Смотри, пират". Такие времена,

– поделился Найем.

Ранение Маси Найема: главное