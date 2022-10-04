Около недели назад Украине удалось вернуть часть защитников "Азовстали". Фоззи из рэп-группы ТНМК показал сообщения от одной из военных.
Читайте также Командиры защитников "Азовстали" встретились с родными в Турции: трогательные кадры
Фоззи показал переписку с защитником "Азовстали"
Музыкант рассказал, что однажды после концерта в Берлине к нему подошел молодой человек. Он попросил записать видео-приветствие его брату, который в то время был в плену.
Я сказал, что надеюсь на встречу. И еще что-нибудь. И теперь вот получил ответ. Не могу ее удержать в себе. Словно солнце проглядело из-за туч. Кто-то там, наверху, хорошо к нам относится,
– поделился Фоззи.
Защитник "Азовстали" написал артисту после освобождения, что пока ему приходилось слушать гимн России, он мысленно читал песню ТНМК.
"Каждое утро в шесть мне приходилось слушать гимн кацапов, а чтобы это не давило на голову, я про себя каждый раз читал песню "Та ти шо". И уже по возвращении брат прислал мне ваше видеопоздравление. Это было очень крутое совпадение. Искренне вам спасибо!" – написал защитник.
Сообщение от защитника Мариуполя / Фото из инстаграма Фоззи
Сообщение от освобожденного военного тронуло сеть. Поклонники в комментариях поделились впечатлениями:
- "Что еще раз подтверждает какая мы сила вместе. Должны держаться купочки и каждый на своем месте делать все для победы!";
- "Трогательно";
- "Саша, ну я представляю, как парень радовался! Это что-то";
- "Аж муравьи";
- "Это так круто и трогательно! Невероятный фидбек. Даже не фидбек, а метеорит энергии";
- "Какая крутая история. Человечество и поддержка сейчас самое важное";
- "Тоже напеваю эту песню часто. Культурный код";
- "Как трогательно".