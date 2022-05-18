"Машину топором покоцали": солистка KAZKA увидела, как российские оккупанты разгромили ее дом

Неделю назад Александра Зарицкая вернулась из США и сразу поехала в дом под Гостомелем. Певица знала, что в него врывались российские оккупанты, однако не думала, что те украли странные бытовые вещи и испортили ее авто.

Из своего дома под Гостомелем Александра Зарицкая уехала на пятый день войны, а вместе с ней – мама, сестра и парень. Как выяснилось, не зря, ведь их поселок был под оккупацией. К счастью, дом уцелел, у него "не прилетало", но с ног на голову его перевернули русские оккупанты. В мае солистка KAZKA увидела его впервые за два месяца.

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Солистка группы KAZKA о разгромленном россиянами доме

Когда Александра Зарицкая впервые за время войны зашла в свой дом, то обрадовалась, что российские вояки не забрали ценные вещи – семейные фото, картины, которые она рисовала собственноручно. Удивительно, но оставили даже стиральную машину, потому что, как считает певица, "видимо, уже не влезла".

Зато из ее дома исчезли очень странные, но недорогие приборы – полотенцесушитель, большие электрические батареи. Искали оккупанты и айфоны, и ключи от авто, которое не смогли завести, поэтому разбили.

Они переворачивали все вещи, выворачивали коробки из-под айфонов. Машину нашу почему-то решили топором покоцать. Украли аккумулятор, разбили стекла. Наверное, потому что поняли, что на ней никуда не уедут, ключи дома нигде не нашли. Там уже краска отшелушилась везде и теперь надо будет нормально раскошелиться,

– рассказала Александра Зарицкая.

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Однако артистка особо не расстраивается и планирует отремонтировать все, до чего дотронулся "русский мир". За восстановление дома она пока не берется и переезжать туда не торопится. Главным образом потому, что боится российских диверсантов, которые до сих пор могут прятаться в лесу поблизости.

"Есть риск, что в лесах возможно остались диверсанты. Я слышала, в Белой Церкви в лесу нашли орков, а наш лес очень большой и тянется вплоть до границы с Белоруссией", – отметила лидер группы KAZKA.