После учебы в Лондоне: Маша Полякова поступила в украинский вуз

Дочь украинской певицы Оли Поляковой училась в музыкальном колледже Лондона. Но теперь стало известно, что 18-летняя Мария решила получить украинское образование.

Дочь Поляковой поступила в Киевскую консерваторию. Об этом сообщила звездная мама в инстаграм-сторисе.

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Оказывается, Маша Полякова теперь будет учиться в Киеве.

У нас есть для вас новость – Мария поступила в Киевскую консерваторию на композиторское отделение,

– заявила певица.

Вероятно, речь идет о Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского. Маша станет композитором. Девушка сообщила, что она уже начала посещать пары.

Что теперь будет с учебой в Англии и почему дочь Поляковой решила поступить в Киевскую консерваторию – неизвестно. Мария еще не поделилась с подписчиками подробностями новости.

Мария Полякова училась в Лондоне