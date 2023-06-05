"Мистер и миссис Смит": 18-летняя дочь Оли Поляковой показала романтические фото с бойфрендом

Старшая дочь певицы Оли Поляковой показала новые фото с бойфрендом. 18-летняя Мария устроила романтический фотосет с парнем Артуром. Пара позировала на улицах Великобритании.

Ранее Мария Полякова рассказывала, что уже познакомиться с родителями парня. Он с ее звездной мамой и отцом-бизнесменом тоже знаком.

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Маша устроила романтическую фотосессию с парнем

Дочь Оли Поляковой показала фото со своим бойфрендом Артуром. Пара позировала на улицах Великобритании.



Маша Полякова с бойфрендом / Фото с ее инстаграммы

Для романтического фотосета Маша одела хрупкое платье в цветочный принт, а сверху накинула пиджак. Образ Полякова дополнил легким макияжем и украшениями. В то же время любимый Артур надел черные брюки и белую рубашку.



Маша Полякова с бойфрендом / Фото с ее инстаграммы

На фото влюбленные нежно обнимались, бегали по улицам города и показывали забавные гримасы. Фото Маша оставила без подписи.



Маша Полякова с бойфрендом / Фото с ее инстаграммы

Реакция сети

Поклонники в комментариях "засыпали" 18-летнюю дочь Оли Поляковой комплиментами. Подписчики отметили, что Маша и Артур хорошая пара, а их фотосессия была романтичной.

"Мистер и миссис Смит".

"Очень вайбовые и красивые фото".

"Как романтично. Такие молодые, так счастливы".

"Очень похожие".

"Классные фотки, но парень на Галкина очень похож".

"Очень романтичные фото".

"Красивые очень".

"Маша, очень хорошие фото, а ты выглядишь очень красиво и хорошего парня возле себя".

"Маша так похожа на свою маму! Лицо одно, но волосы разные!"

"Супер! Очень классные, счастливые и беззаботные! Пусть так будет всегда!"



Маша Полякова с бойфрендом / Фото с ее инстаграммы

Напомним, что отношения между Машей и Артуром начались, когда девушка уехала учиться в Великобританию. Влюбленные часто устраивают романтические фотосеты, ранее Полякова-младшая уже показывала счастливые кадры с Артуром.

На днях дочь Оли Поляковой показала фото с кольцом, чем спровоцировала сплетни о помолвке. Но потом показала фото, расставившее все точки над "i". Оказалось, что это была просто шутка.