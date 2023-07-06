По словам мужчины, тот до сих пор не осознает, что стал отцом. Для него сейчас начался очень важный этап в жизни.

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Алексей Тригубенко впервые стал папой сына

Как отметил Алексей, ему одновременно страшно и интересно. Впрочем, рождение ребенка стало дополнительной мотивацией больше работать.

Добро пожаловать в этот мир, сынок. Не знал, что можно испытывать столько любви,

– написал под фото отец.

Реакция сети

Молодой папа получил много поздравлений в комментариях. В частности, приятные слова Алексею написали участники "Холостяка" и "Холостячки":

Телеведущий Григорий Решетник : "Теперь вся страна ждет фото мамочки";

: "Теперь вся страна ждет фото мамочки"; Злата Огневич : "Приветствую тебя. Это прекрасная новость. Здоровье малышу";

: "Приветствую тебя. Это прекрасная новость. Здоровье малышу"; Главный герой шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк : "Леха, поздравляю";

: "Леха, поздравляю"; Андрей Рыбак : "Лёша, если ты украл чьего-то малого ради фотки, чтобы мама наконец-то перестала просить внуков, то это плохая идея";

: "Лёша, если ты украл чьего-то малого ради фотки, чтобы мама наконец-то перестала просить внуков, то это плохая идея"; Участник "Холостячки" Максим Тарапата: "Когда от новости возникает еще больше вопросов. Поздравляю тебя, друг";

"Когда от новости возникает еще больше вопросов. Поздравляю тебя, друг"; Евгений Ковтуненко : "Наконец-то. Поздравляю, бро. Пусть будет здоровым, богатым и счастливым".

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