По словам мужчины, тот до сих пор не осознает, что стал отцом. Для него сейчас начался очень важный этап в жизни.
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Алексей Тригубенко впервые стал папой сына
Как отметил Алексей, ему одновременно страшно и интересно. Впрочем, рождение ребенка стало дополнительной мотивацией больше работать.
Добро пожаловать в этот мир, сынок. Не знал, что можно испытывать столько любви,
– написал под фото отец.
Реакция сети
Молодой папа получил много поздравлений в комментариях. В частности, приятные слова Алексею написали участники "Холостяка" и "Холостячки":
- Телеведущий Григорий Решетник : "Теперь вся страна ждет фото мамочки";
- Злата Огневич : "Приветствую тебя. Это прекрасная новость. Здоровье малышу";
- Главный герой шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк : "Леха, поздравляю";
- Андрей Рыбак : "Лёша, если ты украл чьего-то малого ради фотки, чтобы мама наконец-то перестала просить внуков, то это плохая идея";
- Участник "Холостячки" Максим Тарапата: "Когда от новости возникает еще больше вопросов. Поздравляю тебя, друг";
- Евгений Ковтуненко : "Наконец-то. Поздравляю, бро. Пусть будет здоровым, богатым и счастливым".
Ставшие родителями звезды: последнее
- Актер Дэрил Сабара и его жена во второй раз стали родителями сына, которого назвали Барри Брюс.
- Звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф стал папой мальчика.
- Солистка группы ONUKA Наталья Жижченко стала мамой дочери.
- Украинская модель Алла Костромичева во второй раз стала мамой. Также знаменитость сообщила имя ребенка. Она родила дочь, которую назвала Аврора.