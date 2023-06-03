Копия мамы: 20-летняя дочь Елены Кравец прогулялась по Киеву в стильном образе

Дочь телеведущей и актрисы Елены Кравец порадовала подписчиков новыми фотографиями. 20-летняя Маша показалась в дерзком образе в Киеве. Поклонники отмечают, что девушка очень похожа на маму.

В Instagram девушка поделилась кадрами, как наслаждается солнечными днями в Киеве и проводит время с друзьями. Сейчас Маша живет в Киеве, хотя в начале войны была некоторое время за границей.

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Старшая дочь телеведущей позировала на террасе ресторана в стильном и довольно дерзком образе – черном откровенном топе и зеленой атласной юбке.

Свой образ Мария Кравец дополнила аксессуарами и маленькой черной сумкой на плече. "Немного положительных моментов за этот бессонный месяц", – подписала фото девушка.



Маша Кравец в Киеве / Фото с ее инстаграммы

Звездная мама Елена Кравец отреагировала на новые фото дочери. Она написала очень лаконично: "Моя любовь". Девушка ответила ей эмоджи с сердечками.

Также Мария добавила фото, на котором позирует у зеркала. Дочь ведущей показалась в черной футболке и черной длинной юбке.



Маша Кравец / Фото с ее инстаграмм-сторис

Напомним, что старшая дочь Елены Кравец с 15 лет живет сама. Из родительского дома Мария съехала на Лукьяновку, но теперь вернулась в квартиру родителей после вторжения России. Ведь у нее дом попала ракета.

Ранее дочь Кравец признавалась, что не праздновала свое 20-летие. Все потому, что она родилась в день, когда Россия развязала полномасштабную войну – 24 февраля.