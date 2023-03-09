Маша Ефросинина призналась, зачем зарегистрировалась в Tinder: "Получила 500 лайков за час"

Украинская ведущая Маша Ефросинина на полторы зарегистрировалась в мобильном приложении для легких знакомств и скорых встреч Tinder. Она признается, что сделала это исключительно для эксперимента.

Ведущая сделала это прямо во время съемок нового выпуска шоу "Взрослые девушки", вышедшего в YouTube 8 марта. Ефросинина подчеркнула, что хотела понять, нравится ли она мужчинам.

К теме Маша Ефросинина со слезами рассказала о мужчине в ВСУ: "Написал завещание"

Ведущая за 20 лет в браке поняла, что нравится только своему мужу. "Все остальные знают, кто я такая", – сказала Ефросинина. Поэтому у нее возникло желание зарегистрироваться в приложении для знакомств.

"Тимур, это был только эксперимент", – обратилась ведущая к мужчине. Выяснилось, что за полтора часа страницу Маши в Tinder лайкнули сотни мужчин.

Ее коллега в видео, певица Оля Полякова добавила, что эксперимент был удачным, но за столь короткий промежуток времени ее страницу понравилось более 500 мужчин. После этого Маша Ефросинина удалила приложение для знакомств.

Смотрите видео, как Маша Ефросинина зарегистрировалась в "Тиндере":

К слову, ранее телеведущая признавалась, что ее отношения с мужем перекроила война. После тщательно выстроенной системы бракосочетания теперь большинство решений лежат на плечах Маши. Не считая того, с супругом она видится изредка.

Ефросинина также показывала, как прощается с мужем перед его ротацией. Тимур предстал перед камерой в форме и с рюкзаками, но улыбающийся. В то время как Маша добавила, что ей страшно.