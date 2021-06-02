Маша Ефросинина восхитила стильным образом на отдыхе в Мексике: фото

Телеведущая провела отпуск в Мексике. Маша Ефросинина не только сполна насладилась долгожданным отдыхом, но и похвасталась фигурой в красивом летнем образе. На днях она позировала в эффектном черно-белом костюме.
Маша Ефросинина впервые за длительное время отправилась за границу. Она нетерпеливо ждала этого момента, поэтому отдых на побережье океана был очень желанным.
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Look Маши Ефросининой в Мексике
Для одного из последних вечеров отпуска телеведущая выбрала стильный наряд. Она позировала на камеру во время захода солнца. Маша изображена на атмосферных снимках в черном костюме с принтом в белый горошек, который состоит из широких брюк и топа с длинными рукавами и соблазнительным декольте.
Соединила одежду с босоножками на низкой подошве. Волосы Ефросинина собрала в хвост и декорировала прическу красивой повязкой. Среди аксессуаров ее look дополняла минималистичная подвеска и солнцезащитные очки. На отдыхе Маша не пользуется косметикой и демонстрирует натуральную красоту. Также она похвасталась золотистым загаром.
Маша Ефросинина в черно-белом костюме / Фото из инстаграма Маши Ефросининой
Маша Ефросинина в черно-белом костюме / Фото из инстаграма Маши Ефросининой
Предыдущие образы ведущей в Мексике
- Маша с мужем Тимуром ездила на экскурсию в музей, а потом в отель Azulik, который расположен в тропических джунглях. Для атмосферного вечера надела длинное синее платье с белой вышивкой.
- Звезда предстала перед камерой в желтом платье длины макси, которое надевала 3 года назад.
- В гостиничном номере знаменитость позировала в облегающем оранжевом халате и дополнила образ трендовым платочком.