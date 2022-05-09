Маша Ефросинина вспомнила, как впервые почувствовала себя плохой матерью во время войны

Украинская телеведущая Маша Ефросинина опубликовала откровенное сообщение о Дне матери. Она рассказала, как почувствовала себя плохой матерью.

Маша Ефросинина во время войны находится за границей, хотя первые недели жила во Львове. Она рассказала, что месяц назад почувствовала себя плохой матерью.

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Маша Ефросинина о Дне матери

Я видела, как страдают мои дети в бомбоубежищах каждую ночь, но отказывалась покидать Украину – меня держал долг перед страной и людьми, которым, как я была убеждена, я нужнее… Нужна, чем своим детям, которые всегда все понимали, во все времена понимали – у мамы есть дело!

– рассказала звезда.

Мнение ведущей смогли изменить ракетные удары по Львову, когда ее сын отказывался идти в укрытие со словами: "я не пойду ни в какое убежище, я не могу, хочу спать, пусть меня убьет бомбой, не пойду!". Тогда она решила выбрать детей и здоровье.

"18 лет и 7 лет учатся уживаться 24/7, не имея теперь своего пространства. У меня же наконец-то не расползаются по сковородке сырники, я научилась гладить во время рабочих сумм, и знаю, как отстирать черные пятна из белых носков (вышло из 5 раза). Наночка стала одновременно и моей ближайшей подругой, и няней Сашуни, и моим плечом", – поделилась Ефросинина.

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Маша Ефросинина рассказала, что дочь Нана видела ее истерику, но заставляла приводить себя в порядок.

И еще мы взяли с собой собаку. Нашу старую, не совсем здоровую Ялту. Потому что когда покидали дачу, на которой скрывались, Саша спросил: "Мы едем, чтобы не погибнуть, то оставим здесь Ясю одну, погибать?". Теперь мы всегда, тупо всегда, все вместе, все в шерсти и делаем вместе!

– подытожила звезда.



Маша Ефросинина с детьми и собака Ялта / Фото из инстаграма звезды