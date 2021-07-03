Маша Ефросинина улетела на отдых с сыном и подругами: фото, видео

После романтического отпуска с мужем Маша Ефросинина улетела на отдых с сыном и подругами. Они остановились в 5-звездочном отеле в Турции.

В отличие от других украинских звезд Маша Ефросинина отказывалась от зарубежных поездок в разгар коронавируса. С ослаблением карантина звезда вернулась к путешествиям. Сейчас она отдыхает в Турции с 6-летним сыном Александром, кумой Ольгой и звездной подругой Лерой Бородиной.

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"С Леликом мы дружим более 20 лет. Она крестная Сане и вообще мое все. И вот недавно мы выяснили, что никогда не отдыхали вместе", – поделилась ведущая. Она быстро исправила ситуацию и пригласила куму в Анталию.

Маша Ефросинина с сыном и кумой в Турции / Фото из инстаграма ведущей



Маша Ефросинина с сыном и кумой в Турции / Фото из инстаграма ведущей

"Отдыхаю замечательно: сплю, лежу в СПА, читаю книги, медитирую... В своих мечтах. Еще 48 кругов и сразу начну", – с юмором поделилась Маша Ефросинина, показав, как развлекается в аквапарке с сыном.

К слову, в Турцию ведущая не взяла 17-летнюю дочь Нану. Девочка, которая учится в колледже в Канаде, проводит каникулы в Украину. Звездная мама устроила ее на работу. Нана работает менеджером в бренде Mashsh.

Напомним, накануне своего дня рождения Маша Ефросинина впервые за последние 15 месяцев запланировала романтическую поездку в Мексику. Однако их с мужем отпуск едва не сорвалсяь. Все из-за "просроченного" паспорта Тимура.

За несколько дней супругам все же удалось решить проблемы с документами и улететь в Тулум. В Мексике Маша Ефросинина демонстрировала яркие образы и делала романтические селфи с мужем.