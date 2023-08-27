Давно хотел попробовать: Маша Ефросинина удивила подарком для сына на день рождения
Источник:Маша Ефросинина
Маша Ефросинина поздравила сына Александра с днем рождения. 25 августа мальчику исполнилось 9 лет. Ведущая вместе с мужем-военным Тимуром Хромаевым подготовила сыну неожиданный подарок.
Звездные родители устроили Саше сюрприз. Оказывается, мальчик с детства мечтает стать полицейским и давно хотел попробовать пострелять.
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Что Ефросинина подарила сыну
В инстаграмме Ефросинина рассказала, что ее муж-военный организовал для сына-именинника поход в тир. Там у мальчика был урок по профессиональной стрельбе и под наблюдением инструктора даже сделал свои первые выстрелы.
Сын Маши Ефросининой учился стрелять / Фото с ее инстаграм-сторис
Ведущая призналась, что это вызвало у нее противоречивые эмоции, однако 9-летний Саша уже больше года постоянно спрашивает, не убьют ли папу на войне.
К тому же сын Ефросининой всегда хотел стать полицейским. За полтора года войны звездная мама стала замечать, что мальчик начал играть в "стрелялки" и говорил, что "хочет научиться обезвреживать врага".
Папа показал ему недавно свое оружие. И уговорил своего друга-профессионального инструктора, действующего военного дать Саше несколько уроков по профессиональной стрельбе в его день рождения,
– поделилась Мария.
Ведущая была поражена, ведь 9-летний Саша с первого выстрела преодолел свой страх, а впоследствии увлекся стрельбами. Мальчик под пристальным наблюдением инструктора смог попробовать различные виды оружия в действии и даже получил хороший результат.
Сын Ефросининой стрелял в тире / Фото с ее инстаграм-сторис
"Я бы хотела, чтобы наша реальность была другой. Но если она уже такая, мы все должны смотреть ей в глаза", - добавила Ефросинина.
Звездная мама также трогательно поздравила его в соцсети. Она показала редкое фото сына и посвятила ему нежные слова.
Как я о тебе мечтала! Уже девять лет, как моя мечта – реальность! С Днем Рождения, самый добрый мальчик в мире!
– написала звезда.
Как часто Ефросинина привозит детей в Украину
- Во время полномасштабной войны Ефросинина вместе с детьми и своей мамой уехала за границу. Сначала они находились в Германии, но позже Мария решила переехать поближе к Украине и обустроила жизнь семьи в Польше.
- В апреле 2023 года ведущая впервые привезла в Киев сына Саши. По ее словам, мальчик год просился домой: "И однажды не проходило, чтобы он не говорил, что хочет в Киев".
- Через несколько недель после этого Ефросинина впервые с начала войны привезла и дочь Нану. Тогда в Киеве была тревога – с 4 утра они сидели в амбаре и почти не спали. Они были дома несколько дней.
- 2 июля телеведущая снова вернулась в Украину с детьми. Но не успели они приехать в Киев, как сразу застали две тревоги.
- На прошлой неделе Ефросинина также привезла сына в Украину. Оказывается, все было запланировано, чтобы Саша встретился с папой-военным Тимуром Хромаевым.