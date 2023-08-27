Давно хотел попробовать: Маша Ефросинина удивила подарком для сына на день рождения

Маша Ефросинина поздравила сына Александра с днем рождения. 25 августа мальчику исполнилось 9 лет. Ведущая вместе с мужем-военным Тимуром Хромаевым подготовила сыну неожиданный подарок.

Звездные родители устроили Саше сюрприз. Оказывается, мальчик с детства мечтает стать полицейским и давно хотел попробовать пострелять.

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Что Ефросинина подарила сыну

В инстаграмме Ефросинина рассказала, что ее муж-военный организовал для сына-именинника поход в тир. Там у мальчика был урок по профессиональной стрельбе и под наблюдением инструктора даже сделал свои первые выстрелы.



Сын Маши Ефросининой учился стрелять / Фото с ее инстаграм-сторис

Ведущая призналась, что это вызвало у нее противоречивые эмоции, однако 9-летний Саша уже больше года постоянно спрашивает, не убьют ли папу на войне.

К тому же сын Ефросининой всегда хотел стать полицейским. За полтора года войны звездная мама стала замечать, что мальчик начал играть в "стрелялки" и говорил, что "хочет научиться обезвреживать врага".

Папа показал ему недавно свое оружие. И уговорил своего друга-профессионального инструктора, действующего военного дать Саше несколько уроков по профессиональной стрельбе в его день рождения,

– поделилась Мария.

Ведущая была поражена, ведь 9-летний Саша с первого выстрела преодолел свой страх, а впоследствии увлекся стрельбами. Мальчик под пристальным наблюдением инструктора смог попробовать различные виды оружия в действии и даже получил хороший результат.



Сын Ефросининой стрелял в тире / Фото с ее инстаграм-сторис

"Я бы хотела, чтобы наша реальность была другой. Но если она уже такая, мы все должны смотреть ей в глаза", - добавила Ефросинина.

Звездная мама также трогательно поздравила его в соцсети. Она показала редкое фото сына и посвятила ему нежные слова.

Как я о тебе мечтала! Уже девять лет, как моя мечта – реальность! С Днем Рождения, самый добрый мальчик в мире!

– написала звезда.

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