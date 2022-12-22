В Крым на могилу к папе, – Маша Ефросинина растрогала планом после победы

В новом выпуске своего ютуб-шоу "Дорослі дівчата" Маша Ефросинина рассказала о плане после победы. Ведущая сразу поедет в родной Крым на могилу к отцу, потому что не была у него все 8 лет войны.

В "Дорослих дівчатах" Маша Ефросинина ответила на вопросы подписчиков: "Ваши фантазии по поводу послевоенного времени?" Она тут же вспомнила отца Александра, умершего в 2000 году, и родственников из Крыма, которые ни разу не поинтересовались, как она.

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Маша Ефросинина поедет в Крым после победы

Я поеду в Крым на могилу отца. Я не была там с 2014 года. Я сперва поеду, поздороваюсь с ним, извинюсь за наших родственников, которые ни разу до сих пор мне не написали и не позвонили. Побуду с ним и приеду в Киев праздновать, восстанавливать страну. Такой план,

– поделилась Маша Ефросинина.

Ведущая думает, что в эйфории от победы "будет наверстывать все годы, когда не позволяла себе уйти во все тяжкие", что победа ее развяжет. "Я буду гулять и веселиться", – говорит Ефросинина, но добавляет, что дальше всем будет несладко.

А потом, я думаю, наступят тяжелые времена. Потому что мы подойдем вплотную к этим разрушенным семьям, разрушенным отношениям, разрушенным карьерам. К тому, что у людей не будет денег, и все будет отдаваться на восстановление страны,

– высказалась звезда.

Кроме того, Маша Ефросинина уверена, что "начнутся срачи" – "где ты был?", "что ты делал?", "как ты делал?" Зато Оля Полякова говорит: "Я думаю, что будет хорошо. Не скоро, но будет".