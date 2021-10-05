Маша Ефросинина снялась для проекта в бордовом костюме: фото трендового образа

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с поклонниками новыми фото. Звезда продемонстрировала стильный образ в бордовом костюме.

Успешная украинская ведущая и деятель Маша Ефросинина опубликовала новые фото на личной странице в инстаграме. Она продемонстрировала яркий образ, в котором снялась для своего проекта "Экзамен", и покорила сеть.

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Образ Маши Ефросининой

Телеведущая позировала перед объективом на кресле. Она надела костюм насыщенного бордового цвета. Стильный комплект состоял из обтягивающих штанов и блузки с длинным рукавом. Особой деталью стала оригинальная накидка, завязанная на шее.

Маша Ефросинина соединила наряд с туфлями-лодочками на высоком каблуке с острым носком и леопардовым принтом. Также звезда дополнила образ серьгами-подвесками.

Телеведущая распустила волосы и уложила их локонами. На лице она сделала макияж, подчеркнув глаза стрелками и накрасив губы розовой помадой.



Маша Ефросинина / Фото с инстаграма Маши Ефросининой



Маша Ефросинина / Фото с инстаграма Маши Ефросининой

Реакция сети

Поклонники поделились впечатлениями от нового образа телезвезды: